جوجل تريد وضع أزرار خاصة للمساعد الرقمي Google Assistant في الهوتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة سامسونج بتضمين زرًا خاصًا للمساعد الرقمي Bixby في هواتفها الذكية، فقد العديد من المستخدمين إهتمامهم بسرعة بهذا الزر لأنهم لم يتمكنوا من إعادة ضبطه للقيام بشيء آخر. يبدو الآن أن شركة جوجل تريد شيئًا مشابهًا أيضًا لأنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، أعلنت شركة جوجل أن العديد من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية الجديدة مع أزرار مخصصة للمساعد الرقمي Google Assistant.

ويشمل ذلك أجهزة من شركات مثل LG و Nokia و Xiaomi و TCL و Vivo، على سبيل المثال لا الحصر. سيغطي هذا مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل LG G8 ThinQ و LG K40 و Nokia 3.2 و Nokia 4.2 و Xiaomi Mi Mix 3 5G و Xiaomi Mi9. ومن خلال هذا الزر الخاص، سيكون بمقدور المستخدمين الوصول إلى المساعد الرقمي Google Assistant بسرعة.

من خلال النقر على الزر مرة واحدة، سيتمكن المستخدمون من تشغيل المساعد الرقمي Google Assistant. سيؤدي النقر المزدوج على الزر إلى فتح واجهة البحث المرئية وتزويد المستخدمين بمعلومات سياقية عن يومهم وموقعهم، في حين سيؤدي النقر لفترة طويلة على الزر إلى إظهار ميزة Walkie Talkie والتي ستكون مفيدة لطلبات البحث الطويلة أو الإملاء للرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية.

ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إعادة ضبط هذه الأزرار لأننا على يقين بأنه على الرغم من أنه يتم إستخدام Google Assistant على نطاق أوسع بالمقارنة مع Bixby، فإن المستخدمين سيرغبون في الحصول على الخيار. كانت سامسونج قد منعت المستخدمين من إعادة ضبط هذا الزر في هواتفها الذكية للقيام بوظائف أخرى، ولكنها غيرت رأيها في الأونة الأخيرة.

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