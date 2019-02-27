"الزراعة": تمساح المهندسين ليس هاربًا من حديقة الحيوان.. وهذا مصدره

مصراوي - كتب- أحمد مسعد:
نفى اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، هروب التمساح الذي أثار جدلًا، أمس، من حديقة الحيوان.
وقال "رجائي"، في تصريح لـ "مصراوي": "مصدر هذه التماسيح تأتي من خلال اقتناء مواطنين لها بطريقة غير شرعية، ويتخلصون منها عندما تكبر وتصبح كبيرة الحجم".
وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية دائماً ما تجلب تماسيح كل فترة، متابعًا: "بعض المرابين لديهم ميول غربية لاقتناء مثل هذه الحيوانات".
من جانبه، أكد الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان...
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