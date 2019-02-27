الفارق بين ترويج المنشور والإعلان الممول على فيسبوك

من المؤكد أنك قد لاحظت مؤخرًا انخفاض معدل التفاعل مع المنشورات التي تقوم بنشرها على الصفحة المخصصة لنشاطك التجاري أو الخدمي على فيسبوك، ويرجع السبب غالبًا إلى التحديث الأخير الذي تم إجراءه لنظام عرض خلاصة الأخبار على المنصة.

في أوائل عام 2018 أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك أن خلاصة الأخبار News Feed سوف تعطي الأولوية لإظهار المحتوى المتعلق بأقارب وأصدقاء المستخدمين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل ظهور المحتوى المتعلق بصفحات الأنشطة التجارية أو وسائل الإعلام.

وبالرغم من التأثير السلبي لهذا التحديث على وصول منشورات صفحتك بشكل طبيعي Organically إلى جمهورك المستهدف وانخفاض معدل التفاعل معها، إلا أنه لايزال لديك فرصة جيدة للتغلب على ذلك من خلال الاستثمار في ترويج المنشورات أو الإعلانات الممولة على فيسبوك.

فيما يلي سنتعرف على الفرق بين ترويج المنشورات والإعلانات الممولة على فيسبوك:

ترويج المنشورات Boosted Posts

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عند قيامك بنشر أي نوع من المنشورات على صفحتك فإنك تستطيع ترويجه لجمهور محدد من خلال الدفع لفيسبوك ليقوم بإعطاء أولوية لهذا المنشور ليظهر أمام الجمهور المستهدف، مما يساعدك على زيادة معدل الوصول إلى المهتمين بنشاطك التجاري وكذلك زيادة معدلات تفاعلهم مع ما تنشره.

وتعتبر هذه الميزة مناسبة جدًا للمبتدئين في مجال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضم جميع خصائص الاستهداف الأساسية، وكل ما عليك فعله هو الضغط على كلمة ترويج المنشور Boost Post الموجودة أسفل أي منشور على صفحتك ثم القيام بتحديد الجمهور المستهدف من خلال اختيار الفئة العمرية والنطاق الجغرافي وتحديد الميزانية والمدة الزمنية لترويج المنشور.زر ترويج المنشور Boost Post كما يظهر أسفل المنشور

وتتلخص ميزات ترويج المنشورات على فيسبوك فيما يلي:

– توفير أساسيات الاستهداف حيث يمكنك استهداف الجماهير بناء على الموقع الجغرافي والعمر والنوع وكذلك الاهتمامات

– المساعدة على الوصول لعدد أكبر من العملاء المحتملين سواء المتابعين لصفحتك أو الذين لم يسمعوا عنك من قبل

– سهولة التعامل مع خيارات ترويج المنشور من خلال خطوات بسيطة وغير معقدة

كيفية اختيار المنشورات المناسبة لترويجها:

عندما تقوم بترويج منشوراتك يجب عليك أن تكون دقيقًا في اختيار المنشورات المناسبة للإنفاق على ترويجها لتجنب هدر الإنفاق، وبخصوص هذا الأمر ينصح بما يلي:

– إعطاء اولوية الترويج للمنشورات التي تحصل على تفاعل طبيعي أكبر بعد نشرها لأن هذا يعتبر دليلًا على أهميتها بالنسبة للمتابعين وسيعمل بدوره على تقليل التكلفة لكل تفاعل Cost Per Engagement عند ترويجها.

– قم بترويج المنشورات التي تطلب من المتابعين إتخاذ إجراء مثل زيارة موقعك أو ملء استمارة، لأن ذلك سيساعدك على تجميع بيانات العملاء المهتمين ومن ثم اعادة استهدافهم بسهولة مستقبلًا.

إعلانات فيسبوك Facebook Ads

بجانب ميزة ترويج المنشورات فإن فيسبوك يوفر خيارات متقدمة أخرى للترويج للمحتوى وذلك من خلال منصة متخصصة تسمى مدير الإعلانات Ads Manager، والتي تحتوى على مجموعة كبيرة من الأقسام والخيارات المختلفة لإنشاء الحملات الإعلانية.الأهداف الرئيسية لحملات الإعلانات الممولة كما تظهر بواجهة مدير الإعلانات بفيسبوك

ويتميز مدير الإعلانات بعدة ميزات عن ترويج المنشورات منها ما يلي:

– وجود أهداف أكثر للحملات الإعلانية مقارنة بهدف واحد لميزة ترويج المنشورات، ففي واجهة مدير الإعلانات ستجد 11 هدفًا رئيسيًا يمكنك الإختيار من بينهم قبل إنشاء الحملة الإعلانية، فمثلا يمكنك اختيار هدف زيادة مشاهدات الفيديو أو زيارات الموقع أو تنزيلات التطبيق وغير ذلك.

– توافر المزيد من خيارات الاستهداف المتقدمة، حيث يمكنك من خلاله إنشاء جماهير مخصصة Custom Audiences وإعادة استهدافهم وكذلك إنشاء جماهير مشابهة Audiences Lookalike لجماهير سابقة قمت بإنشائها داخل مدير الإعلانات من قبل.

– وجود خيارات أكثر لمواضع ظهور الإعلانات Placements، فمثلا يمكنك اختيار أن يظهر إعلانك في خلاصة الأخبار أو إنستاجرام أو داخل رسائل الماسنجر كما يمكنك اختيار ظهور الإعلانات في أكثر من موضع في وقت واحد.

– توافر خيارات أكثر لصيغ العناصر الإبداعية المستخدمة في الإعلانات Ad Creative، فمثلا يمكنك إختيار صيغة الإعلان لتكون صورة أو فيديو أو صور مجمعة في هيئة Slideshow وغير ذلك من الصيغ الأخرى.

ما هو الخيار الأفضل لك .. ترويج المنشور أم إنشاء الإعلانات الممولة؟

إذا كنت ترغب في الوصول السريع للمزيد من العملاء المحتملين من خلال خيارات سهلة وبسيطة فمن المفضل أن تستخدم ميزة ترويج المنشور وخصوصًا إذا كنت مبتدئًا، أما إذا كنت ترغب في الاستفادة من أدوات استهداف أكثر تقدمًا مع المزيد من أدوات التحكم والقدرة على تنويع أهداف الحملات الإعلانية فإن إنشاء الإعلانات الممولة من خلال مدير الإعلانات سيكون خيارًا مثاليًا.