يعتبر جوجل كروم Google Chrome هو متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم، وقد حصل على هذه الشعبية بفضل العديد من مزاياه التي يوفرها للمستخدمين مثل سرعة الأداء ومزايا الأمان وحماية الخصوصية التي يدعمها.

ولكن بجانب مزاياه المتعددة فإن متصفح جوجل كروم يدعم أيضًا عشرات الآلاف من الإضافات التي تغطي عمليًا كل احتياجات المستخدمين، لتسهيل عملهم ومساعدتهم على أداء العديد من المهام الإضافية في وقت قصير، وبالطبع يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية.

فيما يلي 5 إضافات لمتصفح جوجل كروم تساعدك على زيادة الإنتاجية:

1- إضافة StayFocusd

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تُساعدك إضافة StayFocusd على زيادة إنتاجيتك عن طريق الحد من مقدار الوقت الذي تقضيه على مواقع الويب الترفيهية ومنصات التواصل الاجتماعي، فبمجرد انقضاء الوقت الذي خصصته لمواقع معينة لن تتمكن من الوصول إليها لبقية اليوم.

علي سبيل المثال إذا كنت من الأشخاص كثيري الاستخدام لموقع فيسبوك أثناء العمل يمكنك تخصيص 30 دقيقة فقط في اليوم، وهو وقت كافٍ للتحقق من كل ما تريده، كما لا يمكنك بسهولة تغيير الإعدادات أو تغيير الوقت المسموح به لذلك تجبرك هذه الإضافة على أعطاء الأولوية لمتابعة الاشياء الهامة على فيسبوك وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

هذه الإضافة قابلة للتخصيص إلى حد كبير حيث تتيح لك حظر أو السماح باستخدام المواقع بأكملها، أو النطاقات الفرعية المحددة، أو مسارات محددة، أو صفحات محددة من المواقع، أو حتى محتوى محدد في الصفحة مثل مقاطع الفيديو، والألعاب، والصور، وما إلى ذلك.

2- إضافة Pushbullet

من أكثر الأشياء التي تتسبب في تشتت انتباهنا وضياع الوقت هي تصفح هواتفنا طول الوقت، وهنا تساعدك إضافة Pushbullet في جمع كل الإشعارات من هاتفك وعرضها على جهاز الكمبيوتر، لذلك لن تضطر إلى تصفح الهاتف طوال الوقت خلال اليوم.

تتيح لك الإضافة الإطلاع على كل الإشعارات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك والرد عليها بكل سهولة، كما تتيح لك إرسال واستقبال رسائل SMS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك – ولكن يتطلب ذلك أن يكون هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد – كما يمكنك استخدام ميزة Pushbullet Channels للحصول على الإشعارات في الوقت الذي تحدده وذلك للأشياء المهمة مثل البريد الإلكتروني.

توفر لك هذه الإضافة أيضًا حماية قوية لبياناتك حيث أنها تعتمد على التشفير من النهاية إلى النهاية end-to-end encryption، كما أنها تدعم 12 لغة مختلفة.

3- إضافة FocusMe

هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام على شبكة الإنترنت ومن الصعب التركيز بشكل كامل على أهم مهامك، لذلك تتيح لك إضافة FocusMe الاعتماد على مبدأ Pomodoro الشهير لإدارة وقت العمل مع والقدرة على حجب المواقع للمساعدة في تقليل التشتت أثناء العمل.

تدعم إضافة FocusMe واجهة مستخدم بسيطة وفعالة لإدارة فترات التركيز في العمل والاسترخاء، وتعتمد الإضافة في عملها على طريقة بومودورو pomodoro الإيطالية الشهيرة لإدارة الوقت والتي تتيح لك تقسيم وقت العمل لفترات متقطعة يبلغ طول كل منها 25 دقيقة، ويفصل فيما بينها استراحة 5 دقائق وهذا يسمح لك بالتركيز وإنجاز العمل بسهولة.

كما تدعم FocusMe الآن أيضًا القدرة على حجب المواقع التي تشتت الانتباه بحيث يمكنك التركيز على عملك فقط.

4- إضافة Google Keep

تُعد Google Keep أداة رائعة لمساعدتك في العمل، حيث يمكنك من خلالها حفظ قوائم المهام بسرعة وحفظ الروابط المهمة وتسجيل الملاحظات، بالإضافة إلى إمكانية تعيين تذكيرات لمواعيد المهام والاجتماعات المهمة سواء على هاتفك الذكي أو حاسوبك الشخصي.

كما تتيح لك المزامنة عبر جميع المنصات التي تستخدمها بما في ذلك الويب و نظام التشغيل أندرويد و آي أو إس، ويمكنك إرسال الملاحظات عبر قنوات مختلفة: مثل البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المراسلة، أو الرسائل القصيرة، أو الحفظ إلى جوجل درايف أو تعيينها كمهمة في Trello.

5- إضافة Toggl Button

تُعد إضافة Toggl Button من أدوات إدارة الوقت الرائدة للفرق والمستخدمين المنفردين، حيث تسمح للمستخدمين بتتبع الوقت الذي يقضونه في المشاريع المختلفة وتحليل الإنتاجية، ويمكنك استخدام Toggl على الويب كأداة سطح مكتب أو على هاتفك المحمول حيث تتم مزامنة جميع بياناتك في الوقت الفعلي، وهي تشبه إلى حد كبير ساعة توقيت منتظمة ولكنها تجمع كل توقيتات تنفيذ المهام الوقت في تقارير سهلة.

يمكن تقسيم هذه التقارير حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، كما يمكنك عرض المدة التي أمضيتها في إنجاز مهمة معينة، والانتقال إلى مهمة جديدة إذا لزم الأمر.

أحد أهم ميزات هذه الإضافة هي أنها تتكامل مع أكثر من 100 أداة من أدوات وبرمجيات إدارة الفرق والمشاريع، مثل Trello و Asana و Todoist و Jira وغيرها، مما يتيح لك تتبع توقيتات المهام بدون فتح علامة تبويب جديدة.

تتيح لك هذه الإضافة استخدام طريقة بومودورو pomodoro لإدارة وقت العمل، وتعيين تذكيرات تتبع للمهام بحيث يمكنك إنجازها في الوقت المحددة.