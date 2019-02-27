شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من أبل لمستخدمى هواتفها الأوائل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لإبقاء المستخدمين يدفعون مقابل التطبيقات، ستسمح أبل لمطورى البرامج بتخفيض الاشتراكات للمشتركين الحاليين حتى الآن، حيث أعلنت شركة أبل أن مطورى التطبيقات، الذين يقدمون خدمات تعتمد على الاشتراك سيتمكنون من تقديم خصومات لمشتركيهم السابقين.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فحتى الآن تم توفير هذه العروض للمشتركين الجدد، ولكن نظام الترويج الجديد يعطى المطورين فرصة لإعادة بعض العملاء القدماء الذين فقدوهم قبل ذلك إلى خدماتهم مرة أخرى.

وفقًا لشركة أبل، فسيكون المطورون قادرين أيضًا على تقديم أفضل عروض، وستكون هذه المميزات متاحة مع أحدث الإصدارات التجريبية من iOS 12.2 وMacOS 10.14.4 وtvOS 12.2، باستخدام واجهة برمجة التطبيقات StoreKit.