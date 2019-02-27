تكنولوجيا: جوجل: نظام Android One مستمر فى النمو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات معرض MWC لهذا العام، شاركت Google بعض الأفكار حول كيفية أداء Android على مدار العام الماضى، حيث أوضحت الشركة أن نظام التشغيل "أندرويد وان" نمى تواجده بشكل كبير فى الشريحة المنخفضة الحجم بنسبة 250٪ على أساس سنوي.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن الشعبية المتزايدة لنظام Android One الذى تم تحسينه إلى حد كبير، قد أدى إلى ظهور أعداد جديد من أجهزة "أندرويد وان" خلال العام الماضى، وحتى خلال معرض هذا العام فى برشلونة، أعلنت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية عن هواتف تعمل بنظام Android One.
وعلى الجانب الأخر، أخذ نظام التشغيل Android Go جزءًا كبيرًا من التطور، حيث يقدم أفضل تجربة ممكنة على الأجهزة التى تحتوى على 1 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائى.
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