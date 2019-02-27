"شاومي" تطرح من برشلونة هاتفيها الذكيين Mi MIX 3 5G وMi 9

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "شاومي" العالمية البارزة في تقنيات الهواتف الذكية، خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، عن طرح أول هاتف ذكي من الجيل الخامس، Mi MIX 3 5G. ويشتمل الجهاز المتوقع أن يصبح متاحاً خلال شهر مايو المقبل على تقنية الاتصالات اللاسلكية بشبكات الجيل الخامس، مع منصة المعالجة Snapdragon 855 المتقدمة للاتصالات التنقلية ومودم Snapdragon X50، وكلاهما من "كوالكوم" Qualcomm، لإطلاق العنان لتجربة اتصالات الجيل الخامس الثورية. كذلك أعلنت "شاومي" عن طرح الهاتف الذكي Mi 9 في الأسواق العالمية عقب إعلانها بفترة قصيرة عن طرحه في بر الصين الرئيسي. ويعد الهاتف Mi 9 أحدث هواتف "شاومي" المميزة، ويتسم بكاميرا ثلاثية مدعومة بسمات الذكاء الاصطناعي وإمكانية شحن لاسلكي بارزة في فئته بقدرة 20 واطاً وأداء فائق بفضل المعالج Snapdragon 855 من "كوالكوم". وسيكون الهاتف Mi 9 متاحاً أول الأمر في أوروبا الغربية بسعر يبدأ من 449 يورو.

طريق "شاومي" نحو الجيل الخامس

وضعت "شاومي" نصب عينيها إطلاق حلّ قائم على تقيات الجيل الخامس 5G، وذلك في وقت مبكر، وتحديداً في مايو من العام 2016، فأنشأت فريقاً للبحث المتعمق في المعايير التقنية الخاصة بهذا الجيل من شبكات الاتصالات المتقدمة. ونجحت "شاومي"، بصفتها مشتركاً أساسياً في التجارب الخاصة بشبكات الجيل الخامس والتي نظمتها شركة "تشاينا موبايل" الصينية للاتصالات، في اختبار الاتصال بإشارة n78 وذلك في سبتمبر 2018، كما استطاعت أن تكمل بنجاح اختبار "الموجة المليمترية" mmWave بعد شهر واحد. وبحلول ذلك الوقت، لم ينجح سوى عدد قليل من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم في هذه الاختبارات.

وأبرمت "شاومي" في البداية، ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز الابتكار، العديد من علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مشغلي خدمات اتصالات رئيسيين بجميع أنحاء العالم في مجال شبكات الجيل الخامس، مثل 3، و"صن رايز"، و"تيم"، و"فودافون"، وغيرها. وكانت الخطوة التالية للشركة تتمثل في إتاحة أجهزة الجيل الخامس للمستخدمين، لذلك عملت "شاومي" دون توقف مع بعض هذه الشركات منذ أن شرعت في تطوير هاتفها Mi MIX 3 5G. وقد أصبحت "شاومي" اليوم، بالإعلان الرسمي عن طرح هذا الهاتف الذكي، واحدة من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي بدأت تنتج هاتفاً متوافقاً مع شبكات الجيل الخامس، للاستخدام التجاري. وأثبتت "شاومي" في حفل طرح الهاتف Mi MIX 3 5G، استعدادها القوي بعرض مباشر باستخدام شبكة 5G مكّنته لها شركة "أورانج إسبانيا".

وبهذه المناسبة، قال وانغ شيانغ، النائب الأول للرئيس لشركة "شاومي"، إن الشركة بذلت "جهوداً هائلة" لتطوير هاتف ذكي خاص بشبكات الجيل الخامس المقبلة، معتبراً أن الهاتف Mi MIX 3 5G "يمثّل بجلاء سعي "شاومي" إلى بناء منتجات مبتكرة تكون متاحة للجميع". وأعرب المسؤول عن سروره بالعمل "مع شركائنا لجعل اتصالات الجيل الخامس حقيقة واقعة متاحة أمام أعداد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم".

Mi MIX 3 5G – أداء جبّار جاهز لشبكات الاتصالات من الجيل التالي

يمكّن دمج المودم Snapdragon X50 من "كوالكوم" بالهاتف Mi MIX 3 5G، اتصاله بإشارة sub-6GHz الفرعية التي تتمتع بسرعة تنزيل تقاس بالغيغابت، ما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكة الجيل الرابع الحالية 4G. ويُعد الهاتف كذلك أحد أوائل الهواتف التي تستخدم منصة المعالجة Snapdragon 855 من "كوالكوم"، التي تتيح ثبات الأداء العالي بفضل نظام هجين حديث للتبريد.

منصة المعالجة Snapdragon 855 ونظام تبريد متقدم

تكمن داخل الهاتف Mi MIX 3 منصة المعالجة الحديثة Snapdragon 855 Mobile من "كوالكوم"، والتي تمّ تصميمها باستخدام أحدث عمليات 7nm، وتضمّ وحدة المعالجة المركزية Kryo 485 من "كوالكوم" ثمانية أنوية لتحقيق توازن كبير بين الأداء واستهلاك الطاقة بكفاءة. وحقّق الأداء المنفرد لكل نواة من أنوية وحدة المعالجة قفزة كبيرة عن الجيل السابق بأداء ازداد بنسبة 45 بالمئة، كما شهد المعالج الرسومي Adreno 640 من "كوالكوم" بدوره زيادة في الأداء بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالجيل السابق، في حين يتيح محرك الذكاء الاصطناعي AI Engine من الجيل الرابع من "كوالكوم" أداء أسرع بثلاث مرات.

من جهته، أعرب كريستيانو أمون رئيس شركة "كوالكوم"، عن سعادته بمواصلة التعاون الراسخ مع شركة "شاومي"، بهدف المساهمة في تحقيق سرعات وتجارب اتصال غير مسبوقة للمستخدمين عبر شبكات الجيل الخامس من خلال أحدث هواتفها الذكية Mi MIX 3 5G، وقال: "تشتمل منصة المعالجة Snapdragon 855 Mobile المبتكرة التي تشغّل الهاتفين الجديدين Mi MIX 3 5G وMi 9، على محرك الذكاء الاصطناعي AI Engine من الجيل الرابع من "كوالكوم" ليجعل من الهاتف الذكي المساعد الشخصي الأمثل، كما يشتمل على قدرات التقاط صور فوتوغرافية بجودة سينمائية، علاوة على خصائص عالية لمعالجة الألعاب المتطورة من شانها تحويل الهاتف الذكي المتميز إلى منصة قوية لممارسة الألعاب".

وطوّرت "شاومي" للهاتف Mi MIX 3 5G نظاماً هجيناً متقدماً للتبريد، بُغية دعم التطبيقات التي تتطلب استمرار الأداء العالي عند مستواه لفترات طويلة، مثل الألعاب المتطورة متعددة اللاعبين. وتطبِّق المادة الحرارية HeatSORB من شركة "روجرز" Rogers تأثير ما يُسمّى بـ "تغيير الطور"، والذي يلتقط بسرعة الحرارة المتولّدة من الجهاز تحت سيناريوهات العمل المكثّف، ليؤخّر حدوث ارتفاع في حرارة الجهاز، قبل أن يقوم أنبوب حراري سلبي يتألف من ستّ طبقات من الغرافيت بتبديد الحرارة بسرعة تفوق بثلاث مرات سرعة تبديدها بالغرافيت التقليدي المزدوج.

تصوير فوتوغرافي رفيع الطراز

يرِث الهاتف الذكي Mi MIX 3 5G الكاميرا المزدوجة نفسها من الهاتف Mi MIX 3، التي تأتي بدقة 12 ميغابيكسل وبمجموعة من سمات الذكاء الاصطناعي التي يتوقعها المستخدمون من هواتف "شاومي" الذكية، مثل ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 960 إطاراً في الثانية. واستطاعت هذه الكاميرا تحقيق 108 نقاط في تصنيف الموقع DxOMark المختصّ بتقييم الكاميرات. وتأتي وحدة التصوير الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل وتستخدم مستشعر IMX576 من "سوني" يمكنه التقاط تفاصيل أكثر دقة. وتعمل الكاميرا بمنصة Spectra 380 ISP من "كوالكوم" التي تحقق للمستخدم تجربة تصوير يتسم بالسرعة والفعالية والكفاءة في استهلاك طاقة الجهاز للحصول على مرّات تصوير أكثر من كل عملية شحن للطاقة.

تصميم انزلاقي مغناطيسي يتيح شاشة بمساحة عرض كاملة

يأتي الهاتف الجديد Mi MIX 3 5G بتصميم انزلاقي مغناطيسي حصلت "شاومي" بفضله على براءة اختراع. ويتسم هذا التصميم بتجربة لمسية ومجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص، إذ يمكن للمستخدم تخصيص الميزة الانزلاقية في الهاتف لإنجاز وظيفة معينة حسب الرغبة، مثل الرد على المكالمات، أو تشغيل الكاميرا وغيرها من الوظائف. وتمّ بفضل هذا التصميم الفريد تقليص حوافّ الشاشة لرفع نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة جسم الهاتف إلى أعلى قدر ممكن. لتبلغ مساحة الشاشة الكاملة 6.39 بوصات، وهي من إنتاج "سامسونغ" بتقنية AMOLED بالوضوح العالي الكامل FHD وبكثافة نقطية قدرها 2340 × 1080 بيكسل ونسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9.

Advertisements

ومن المقرّر أن يصبح الهاتف Mi MIX 3 5G متاحاً في شهر مايو من العام الجاري، بسعر يبدأ من 599 يورو وبلونين هما الياقوت الأزرق والعقيق الأسود.

Mi 9 بكاميرا ثلاثية متميزة مبنية على سمات الذكاء الاصطناعي

يُعدّ الهاتف المتميز Mi 9 أول هاتف من "شاومي" بكاميرا ثلاثية عاملة بسمات الذكاء الاصطناعي. وتستخدم الكاميرا الرئيسة في الجهاز أحدث مستشعر 48 ميغابيكسل IMX586 من سوني بقياس نصف بوصة. يمكن للمستخدمين اختيار التقاط صور ذات دقة عالية تبلغ 48 ميغابيكسل، أو التقاط صور أكثر وضوحاً وأشدّ سطوعاً في ظروف الإنارة المنخفضة، إذ يستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربعة بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.6 مايكرومتر، ما يحسّن الوضوح بدرجة كبيرة. وقد استطاعت توليفة الكاميرا الثلاثية المشتملة على كاميرا رئيسة وكاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا مقرِّبة للصور البعيدة بدقة 12 ميغابيكسل، منح الهاتف Mi 9 مجموع نقاط بلغ 107 من قبل موقع DxOMark الذي يُعتبر مصدراً موثوقاً به لتقييم كاميرات الهواتف المحمولة من مختلف المصنعين، ما منح الهاتف المركز الثاني في التصنيف العالمي بين جميع الهواتف الذكية التي خضعت لاختباراته، إلاّ أن الاختبارات الخاصة بتصوير الفيديو منحته 99 نقطة ليحلّ في المرتبة الأولى بفئة تصوير الفيديو على الموقع.

ويتمتع الهاتف Mi 9 بتصميم خلفي منحنٍ بالكامل، يسمح بحمله بأريحية في راحة اليد. وقد خضعت خلفية الجهاز لمعالجة لونية فريدة متطورة تُعطيها طيفاً قزحياً أنيقاً مجسماً، تجعل الهاتف يبدو مختلفاً عند حمله كل مرة. وقد استوحي هذا التصميم المنحني بالكامل من أعمال المهندس المعماري الإسباني الشهير أنطوني غاودي، وتمّ اعتماده من "أكاديمية غاودي للمعرفة" في برشلونة.

وبهذه المناسبة، اعتبر كارلوس كانالس رورا، رئيس الأكاديمية، الهاتف الجديد Mi 9 "تحفة فنية استوحت أعمال الفنان غاودي"، قائلاً إنه يجمع بطريقة جميلة بين انعكاس الضوء والمنحنى السلس واستخدام العناصر الطبيعية "لخلق تحفة فنية تُعبّر أبلغ تعبير عن الجمال".

وعلى الجانب الآخر من الهاتف الذكي، تبهر شاشة "سامسونغ" AMOLED Dot Drop المستخدمين بمزاياها، إذ تأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9 وبقياس 6.39 بوصة، وتشتمل داخلها على مستشعر جديد ومحسّن لبصمة الإصبع داخل الشاشة يعمل على فتح قفل الهاتف بسرعة تفوق سرعة الجيل السابق بما يصل إلى 25 بالمئة.

أول شحن لاسلكي بقوة 20 واطاً في العالم بشهادة TÜV للشحن السريع الآمن

ينطوي الهاتف الذكي Mi 9 على بطارية كبيرة بقوة 3,300 ملي أمبير، تقدّم حلاً سريعاً للشحن السلكي واللاسلكي على السواء. وقد حصل هذا الحلّ على شهادة من شركة "تي يو في راينلاند" الألمانية الشهيرة، لقدرته على الشحن السريع والآمن.

ويدعم الشحن السلكي بقوته البالغة 27 واطاً معيار QC4+ من "كوالكوم"، متيحاً شحناً آمناً للهاتف إلى 70 بالمئة من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط، في حين يتمّ شحنه بالكامل خلال 60 دقيقة. ويمكن عند استخدام وسادة الشحن اللاسلكي بالإصدار الجديد Mi Wireless Charging Pad شحن الجهاز بالكامل خلال 90 دقيقة، وبسرعة تماثل سرعة الشحن لدى بعض حلول الشحن السلكية.

ومن المقرّر أن يتاح الهاتف الذكي Mi 9 في أوروبا ابتداء من 28 فبراير بسعر تجزئة يبلغ 449 يورو للإصدار بالحجم 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و64 غيغابايت من سعة التخزين، وبسعر 499 يورو بالحجم 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من سعة التخزين. ويأتي الهاتف بألوان أسود بيانو والأزرق البحري والخزامى.

مصباح Mi LED الذكية

أعلنت "شاومي"، من جهة أخرى، خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، عن طرح مصباح LED ذكي. ويشعّ المصباح بستة عشر مليون لون مذهل ودرجة حرارة وسطوع لوني قابلين للتعديل، وسيكون بإمكان المستخدمين التحكّم في الإنارة عن بُعد باستخدام تطبيق Mi Home. ويتوافق المصباح الذكي في الوقت الراهن مع النظامين "جوجل أسيستنت" و"أمازون أليكسا"، وسوف أن يدعم طقم "أبل" المنزلي "أبل هوم كِت" في الربع الثاني من العام الجاري.

وبات المصباح الذكي Mi LED متاحاً في أوروبا بسعر يبلغ 19.9 يورو.

برنامج "مستكشفو Mi"

طوّرت "شاومي"، بوصفها إحدى أكثر الشركات اهتماماً بالمستخدمين في العالم، ثقافة مجتمعية فريدة من نوعها من خلال مبادرة "محبو Mi" Mi Fans التي تجمع محبي منتجات هذه العلامة التجارية الإبداعية من جميع أنحاء العالم. ويُعدّ برنامج "مستكشفو Mi" Mi Explorers أحد أهم البرامج المنضوية تحت مظلة مبادرة "محبو Mi". ويتم منح عدد من محبي منتجات Mi إمكانية استخدام أحدث أجهزة "شاومي" وتزويد الشركة بإفاداتهم حول استخدامهم لها بهدف تحسين منتجات الشركة وتطويرها. واختارت "شاومي"، في إطار هذا البرنامج، عشرين شخصاً من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، وزوّدتهم بإمكانية الوصول إلى معاينات حول الهاتف الذكي Mi 9، كما استضافتهم لحضور حفل الإطلاق الذي أقامته الشركة في برشلونة ضمن مشاركتها الواسعة في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي 2019.