شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس شركة tesla يقع تحت طائلة القانون بسبب "تغريدة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه "إيلون موسك" مؤسس شركتى space x وtesla أزمة قانونية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد نشره تغريدات عن أرقام تخص إنتاج Tesla.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فبعد التوصل إلى تسوية بقيمة 40 مليون دولار فى العام الماضى بسبب منشور كان قد كتبه عن tesla، وافق الملياردير على عدم إطلاق منشورات أو تعليقات قد تؤثر على أسهم Tesla .
وكتب إيلون موسك أن tesla تخطط لتصنيع مجموعة جديدة من السيارات "حوالى 500 ألف" فى عام 2019، والآن ، تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لخرقه قرار للمحكمة.
وبناء عليه أضاف تغريدة أخرى فى غضون ساعات لتوضيح تعليقاته التى وضعته تحت طائلة القانون، وكتب قائلا "من المتوقع أن يبلغ معدل الانتاج السنوى فى نهاية عام 2019 ربما حوالى 500 ألف، فمن المقرر انتاج اكثر من 10 آلاف سيارة فى الأسبوع."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مؤسس شركة tesla يقع تحت طائلة القانون بسبب "تغريدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.