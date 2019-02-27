حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 /2 /2019 في مصر والدول العربية

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهاراً شديد البرودة ليلاً.
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
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