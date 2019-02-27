6 تطبيقات مهمة لمدرسي الفيزياء لتسهيل الشرح

تعتبر مادة الفيزياء أحد المواد الدراسية العملية المهمة والتي يجد الكثير من معلمي الفيزياء صعوبة في تبسيطها للطلاب لكثرة النظريات والمعادلات والتجارب العملية بها، ولكن تطور تطبيقات الهواتف الذكية ساعد المعلمين والطلاب على حدٍ سواء من خلال استخدام المحاكاة التفاعلية لتجارب الفيزياء، وهو ما ساهم في تحسين قدرة الطلاب على الاستيعاب.

يمكن لمعلمي الفيزياء استخدام التطبيقات التالية بطرق متنوعة داخل الفصل أو خارجه لمساعدة الطلاب على التعلم ومتابعة تقدمهم وتحصيلهم الدراسي.

فيما يلي 6 تطبيقات لمعلمي الفيزياء تساعدهم على الشرح بسهولة:

1- تطبيق Pocket Physics

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يساعد تطبيق Pocket Physics معلمي الفيزياء في تبسيط مفاهيم ومعادلات الفيزياء لطلابهم، حيث يقدم التطبيق تفسيرات منفصلة للمفاهيم التي يتم تدريسها في مادة الفيزياء ابتداءًا من الحركة الخطية إلى علم الفلك، وهو أيضًا مرجع مثالي مليء بالصيغ والمعادلات والصور للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة في الواجبات المدرسية للفيزياء.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، حيث يحتوي كل موضوع على صيغ ومعادلات ووصف تفصيلي بالصور، وهو مناسب لجميع مستويات الفيزياء من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ومتاح أيضًا على متجر مايكروسوفت، ولكنه غير متاح متجر آيتيونز.

2- تطبيق Physics Lab

يعتبر تطبيق Physics Lab بمثابة معمل افتراضي متكامل حيث يحتوي على محاكاة ثلاثية الأبعاد لتجارب الفيزياء كما يدعم وضع الواقع المعزز AR mode، لذلك فهو خيار مثالي لمعلمي الفيزياء حيث يساعدهم على تبسيط خطوات إجراء تجارب الفيزياء داخل الفصل للطلاب.

يمكن من خلاله إنشاء الدوائر الكهربائية ثلاثية الأبعاد حيث يدعم أكثر من 55 مكون للدوائر، كما يتيح تصميم المجرات أو استكشاف النظام الشمسي.

يتيح التطبيق أيضًا تعيين خصائص مكونات الدوائر لأشكال مختلفة ومراقبة التغيير والإحصائيات في الوقت الحقيقي.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Newtonium

يساعد تطبيق Newtonium معلمي الفيزياء في محاكاة تجارب الفيزياء لطلابهم مما يسهل عليهم توصيل المعلومات، كما يمكن من خلاله ضبط الخصائص الفيزيائية مثل الكتلة والسرعة والحجم وغير ذلك الكثير.

يتيح التطبيق إنشاء وتحميل وحفظ النماذج الخاصة بك، وتحديد الخصائص الفيزيائية الحقيقية لجميع الكائنات، وتحويل الوحدات تلقائيًا، وعرض الرسوم البيانية للأجسام المتحركة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 1.99 دولار، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

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4- تطبيق Wolfram Physics

تم تطوير تطبيق Wolfram Physics من قبل محرك البحث الشهير للعلوم ولفرام ألفا WolframAlpha، ويعد مرجع فيزياء سريع ومتكامل.

يعتبر هذا التطبيق من أبرز التطبيقات المتاحة للمعلمين والطلاب على حد سواء حيث أنه يساعد معلمي الفيزياء في تبسيط المفاهيم والقوانين الفيزيائية لطلابهم، كما يساعد الطلاب في حل الواجبات المنزلية واختبار معرفتهم من خلال حل عدد كبير من الأسئلة وإثبات قوانين الفيزياء.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 2.99 دولار.

5- تطبيق iCircuit

يعتبر تطبيق iCircuit من التطبيقات المهمة في مجال رسم الدوائر الإلكترونية والكهربائية، وهو أداة مثالية للطلاب حيث يمكن استخدامه لإضافة العناصر وربطها معًا، وتعيين خصائصها، كما يعتبر كـ simulator فهو يقدم لك محاكاة للعمل مع الدائرة الحقيقية.

هناك أكثر من 30 عنصر يمكنك استخدامها لإنشاء الدوائر الإلكترونية والكهربائية، كما لا تقتصر وظيفته على تصميم ورسم الدوائر فقط بل يقوم أيضًا بإضافة وظائف وخواص معينة واختبارها، مثل فحص الفولتية والتيارات واكتشاف المشاكل وحلها.

التطبيق متاح لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد على متجر آيتيونز بسعر 9.99 دولار، ومتاح أيضًا على متجر مايكروسوفت بسعر 3.99 دولار، ولكنه غير متاح على جوجل بلاي لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

6- تطبيق Physics Pro 2019

يعتبر تطبيق Physics Pro 2019 بمثابة مرجع شامل لمادة الفيزياء، حيث يساعد الطلاب على تحديث معلوماتهم الفيزيائية والتحضير للامتحانات، وحل الواجبات الدراسية في الفيزياء

هذا التطبيق مناسب لجميع مستويات الفيزياء من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، كما أنه يتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة تتيح التركيز على مواضيع معينة في الفيزياء.

يضم التطبيق أكثر من 500 تعريف في الفيزياء بالإضافة إلى جميع الثوابت التي تحتاجها لدراسة الفيزياء، مع لمحة من أساسيات الرياضيات للمراجعة.

يعرض التطبيق المعادلات مع وصف تفصيلي ويساعدك في مراجعة الصيغ الرئيسية، كما يحتوي على أكثر من 60 عالمًا مع وصف اختراعاتهم في مجال الفيزياء وانجازاتهم التي حققوها.

يضم التطبيق أربعة أقسام: قسم للمسابقات، وقسم البيانات والجداول، وقسم لحقائق الفيزياء، وقسم لتحويل الوحدات

ببساطة يمكنك من خلال التطبيق البحث عن أي شيء تريد معرفته واستكشاف عالم الفيزياء من خلال البحث في الموضوعات والتعريفات والصيغ والفيزيائيين للحصول على النتائج على الفور.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح على متجر آيتيونز.