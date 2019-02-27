مطور أول هاتف أندرويد يعمل على تقنية ثورية في الواقع…

أعلنت شركة “إكس آر سبيس” XRSpace، التي أسسها الرجل الذي طور أول هاتف أندرويد “تي-موبايل جي1” T-Mobile G1، يوم الاثنين إنها تخطط لإطلاق نظارة واقع افتراضي سوف تحدث ثورة في حياة الناس.

وأسس شركة XRSpace، بيتر تشو، الذي أسس أيضًا وكان رئيسًا تنفيذيًا لشركة “إتش تي سي” HTC التايوانية حتى عام 2016، ثم تركها ليظهر حديثًا مع شركته الجديدة خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت شركة XRSpace في منشور على مدونتها إنها تخطط لإطلاق نظارة للواقع الافتراضي VR تعتمد على شبكات الجيل الخامس 5G وقد صُممت بشكل سوف تحدث ثورة في طريقة تواصل الناس مع بعضهم، وفي الشبكات الاجتماعية، وفي اللعب، والتشارك.

وأضافت الشركة: “سيختبر المستهلكون عالمًا من الواقع الافتراضي يمكنهم من التفاعل مع الأشياء الافتراضية التي يرونها، بدلًا من نقل مؤشر عبر شبكة من الرموز لفتح التطبيقات كما هو الحال في تجارب الواقع الافتراضي اليوم. وستقدم XRSpace واجهة مستخدم جديدة حيث يتم تمثيل المستخدمين على شكل أفاتار واقعي والتنتقل في العالم الافتراضي لتجربة ما يهمهم”.

وقال بيتر تشو، مؤسس شركة XRSpace: “إن (الواقع المختلط أو الممتد) XR سيغير حياة الناس بشكل إيجابي”، وأضاف: “نحن ملتزمون بقيادة هذه الثورة في التواصل البشري، والترفيه والإنتاجية بفضل تقنية الجيل الخامس، من خلال إعادة تصميم خبرات الأجهزة والخوادم التي تروق للمستهلكين في السوق، نهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتوسيع اقتصاد منظومة XR”.

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وأوضحت الشركة أنه عروضها الجديدة سوف تُوزَّع حصريًا من خلال مشغلي الاتصالات العالميين وتتضمن في البداية شاشة محمولة محمولة على الرأس HMD مدعومة بمنصة الواقع الافتراضي، التي أعلنت عنها شركة كوالكوم يوم أمس أيضًا لتقديم محتوى مبتكر يشمل التواصل الاجتماعي والتعليم والتسوق والترفيه.

ووعدت XRSpace بأن منصة الواقع الافتراضي التي تعمل عليها سوف تنشئ تجارب اتصال لجميع المستهلكين، ليس فقط لهواة التقنية، أو اللاعبين، أو المستخدمين المبكرون. كما تخطط للكشف عن مزيد من المعلومات في أول مؤتمر للمطورين سوف تقيمه في النصف الثاني من عام 2019.