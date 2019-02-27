بالصور| “Energizer” تكشف النقاب عن هاتف “Power Max P18K Pop”

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن يدعم هاتف “Power Max P18K Pop” شاحن بقدرة 18W مميز بتقنية الشحن السريع عبر USB Power Delivery 2.0، كما يمكن للهاتف أن يدعم المستخدم كقاعدة للشحن أيضاً للهواتف أو الإكسسوارات الأخرى، ويتميز بسماكة 18مم.

وتشير Pop في عنوان الهاتف إلى الكاميرة المنبثقة في تصميم الهاتف، والتي تضم إعدادات مزدوجة مع مستشعر 16 و2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر 12 و5 إلى جانب 2 ميجا بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

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كما يأتي هاتف “Power Max P18K Pop” بشاشة 6.2 إنش مميزة بجودة عرض 1080 بيكسل، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وَوِفقا لموقع “ماشابل”، فإن الهاتف يضم منفذ USB-C للشحن ولإتصال السماعات أيضاً، ومن المقرر أن يتوفر هاتف P18K Pop في شهر يونيو ، ولم يتم الكشف عن سعره بعد.