"أمطار ورياح وبرودة".. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

مصراوي - كتب - يوسف عفيفي:
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد حتى يوم الخميس المقبل، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة مصاحبة بنشاط ملحوظ للرياح والأتربة، موضحا أنها أيام معتادة مع نهاية فصل الشتاء ودخول فصل الربيع.
وأوضح عطا لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن غدًا الأربعاء تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الثلاثاء، ومن المتوقع أن تصل لـ 7 درجات تباعا في بعض المناطق ما سيؤدي...
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