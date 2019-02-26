كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Nubia Alpha”..ساعة ذكية وهاتف قابل للارتداء

متابعة-سنيار: بعد الكشف لأول مرة عنه لأول مرة في معرض IFA 2018، تم إطلاق هاتف ألفا الذكي القابل للارتداء في مؤتمر MWC 2019 هذا العام.

هاتف Nubia Alpha ليس مُجرد هاتف بشاشتين يُمكن طيهما أو ضمهما سوياً، ولكنه أول هاتف بشاشة حقيقية قابلة للطي، بل هو قابل للارتداء مثله مثل الساعات الذكية Apple Watch و Samsung Galaxy Gear.

تم تصميم الهاتف الذكي القابل للارتداء بشاشة OLED مرنة قياس 4 بوصة والمصنوعة من Visionox، مما يوفر للمستخدمين دقة تبلغ 960 × 192 بكسل، مع سوار يُلف حول اليد كما الساعة تماماً، كما يُمكن فرده بشكلٍ صلب كي يتم استخدامه كهاتف بشكلٍ اعتيادي.

يعمل “Nubia Alpha” من خلال Snapdragon Wear 2100 من Qualcomm مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 8 جيجا بايت وبطارية سعة 500 مللي أمبير، وقادرة على تشغيل الساعة الذكية لمدة تصل إلى 48 ساعة، وذلك على شحنة واحدة اعتمادًا على الاستخدام.

وتشمل الميزات الأخرى الاتصال عبر تقنية Bluetooth WiFi ودعم 4G eSIM، مما يتيح لك إمكانية إرسال رسائل نصية، والاتصال باستعراض الويب عند وجود هاتف ذكي تقليدي في مكان قريب.

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كما تم تجهيز الساعة بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل لتقديم مزايا إضافية كالهواتف الذكية.

الساعة ستكون متاحة خلال الفترة القادمة، وستبدأ من سعر 449 يورو، فيما سيرتفع السعر لنسخة الشريحة ليصل 549 يورو للون الأسود و649 يورو للنسخة الذهبية المطلية بذهب عيار 18.