شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الطيران والفضاء الألمانى: أنسايت يصل المريخ وأعمال الحفر تبدأ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز الطيران والفضاء الألمانى على موقعه الإلكترونى، أن اليوم الثلاثاء بدات أعمال الحفر على سطح المريخ بواسطة وحدة الحفر "HP3".

ووفقاً لوكالة نوفوستى الروسية، فقد أعلن المركز الألمانى عن انفصال الذراع الآلية لمنصة هبوط المسبار، وقال تيلمان سبون المسئول الرئيسى على مشروع الحفر بواسطة الحفار HP3: "وفقا لخططنا الحالية، فبدء الحفر هو يوم الثلاثاء 26 فبراير، فى العاشرة صباحا بتوقيت المريخ".

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وأضاف: "نامل أن يتم كل شئ بنجاح، لأن بذلك سنكون أول من يتمكن من حفر سطح كوكب آخر، بغض النظر عن رواد فضاء برنامج (أبولو) الذين حفروا إلى عمق كبير على كوكب آخر".

ويأمل القائمون على المشروع ان يقوم الحفار فى اليوم الأول بحفر 70 سنتمترا، بعد ذلك تتوقف مدة يومين للراحة، ويقوم الخبراء خلالهما بالتأكد من صلاحية أجهزة الاستشعار الحرارية والاطلاع على درجة الحرارة الأولية لباطن الكوكب.