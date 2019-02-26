تكنولوجيا: نظام iOS 12 أصبح مُثبت الآن على %83 من أجهزة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة أبل بتحديث إحصائيات iOS الخاصة بها مثلما تفعل كل فترة على صفحة مطور التطبيقات الخاصة بها، إذ وجدت أن نظام تشغيل iOS 12 أصبح مُثبت على 83% من أجهزتها التي تدعم هذا الإصدار. وبهذا، فإن إصدار iOS 12 يتوفر بالفعل على 4 من بين 5 أجهزة أبل.

ولقد أظهرت الإحصائيات أن حوالي 12% من أجهزة أبل تعمل على نظام تشغيل iOS 11، في حين تعمل النسبة المتبقية على نظام iOS 10 أو الإصدارات الأقدم.

وحسبما ذكر موقع 9to5Mac، فإن آخر مرة أجرت فيها شركة أبل هذه الإحصائيات، كانت في 1 يناير، حيث أشارت إلى أنه تم تثبيت نظام iOS 12 على 78% من أجهزة أبل.

المصدر

اعلان

