تكنولوجيا: أبل ستسمح لمطوري التطبيقات على iOS وmacOS وtvOS بعرض اشتراكات بأسعار منخفضة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت شركة أبل، عبر مقالة تم نشرها على موقع App Store Connect، أن مطوري التطبيقات على أنظمة iOS وmacOS وtvOS سيتمكنون قريبًا من تقديم اشتراكات مخفضة التكلفة للمشتركين السابقين في محاولة لكسب العملاء مرة أخري.

وكجزء من العروض التمهيدية للمشتركين الجدد، سيكون هناك ثلاثة فئات من العروض الترويجية للمشتركين السابقين وهم؛ Free””، و “Pay as You Go”، وPay Up Front””.

فمع عرض Free، سيحصل المشتركون على اشتراك مجاني لمدة محددة، أي على سبيل المثال: سيحصل المشترك على اشتراك مجاني لمدة تصل إلى 30 يوم، ثم سيتعين عليه دفع 4.99 دولار.

أما بالنسبة لعرض Pay As You Go، فسيعتين على المشتركون دفع مبلغ ترويجي لمدة محددة في كل فترة من فترات تسديد الفواتير. فعلى سبيل المثال: سيدفع المشترك 1.99 دولار لمدة ثلاثة أشهر للاشتراك مع سعر التجديد القياسي 9.99 دولار شهريًا.

وأخيرًا عرض Pay Up Front، إذ سيدفع المشتركون سعرًا ترويجيًا مرة واحدة لمدة محددة، بمعني أن المشترك سيقوم بدفع 9.99 دولارًا على سبيل المثال، للأشهر الستة الأولى من الاشتراك مع سعر التجديد القياسي 39.99 دولارًا سنويًا.

وسيتمكن المطورون من تقديم ما يصل إلى 10 عروض ترويجية مختلفة في وقت واحد، وستكون العروض الترويجية متاحة أيضًا للمشتركين الحاليين، مما يسمح للمطورين بالاحتفاظ بالعملاء وكسبهم. ومع ذلك، لن يتمكن العملاء الجدد الذين لم يشتركوا في التطبيق بعد، من الوصول إلى العروض الترويجية، ولكن يمكن أن يقوم المطورين بتوفير عروض تمهيدية في حالة أرادوا ذلك.

ستتوفر هذه العروض الترويجية الجديدة للمشتركين السابقين والحاليين مع إصدار iOS 12.2 و macOS Mojave 10.14.4 و tvOS 12.2.

المصدر

