تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف الأيفون في 2020 برقاقة Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لدعم هواتف الأيفون في 2020 برقاقة معالج A12x Bionic التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

كان لشركة ابل وهواوي الريادة في إطلاق رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر في كلاً من Kirin 980 وA12 Bionic، قبل أن تقدم كوالكوم رقاقة Snapdragon 855 إلى الأسواق، ومن جديد كشف تقرير نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت على أن هواتف الأيفون في 2020 تأتي برقاقة A12x Bionic المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

ومن المقرر أن تأتي الرقاقة بتقنية تصنيع TSMC EUV، حيث تستمر TSMC في توريد رقاقات المعالج لشركة ابل خلال الفترة القادمة، على أن تعمل على توريد رقاقة ابل القادمة بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي تدعم هواتف الايفون في 2020.

يذكر أن التقرير أكد أيضاً على أن رقاقة معالج Bionic القادمة من ابل ستأتي بحجم أصغر، مع آداء أعلى وإستهلاك أقل للطاقة، أيضاً من المتوقع أن تكون هذه الإصدارات من هواتف الأيفون هي أول الإصدارات التي تدعم شبكات الجيل الخامس من ابل.

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