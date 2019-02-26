نظام iOS 12 مثبت الآن على 4 من أصل كل خمسة أجهزة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بالكشف عن أحدث الإحصائيات والأرقام الخاصة بمختلف إصدارات iOS كما جرت العادة دائمًا في موقعها الرسمي للمطورين على شبكة الإنترنت. وإعتبارًا من 24 فبراير، كانت 83 في المئة من كافة أجهزة iOS التي تم إطلاقها في السنوات الأربعة الأخيرة تعمل بنظام iOS 12.

في الوقت نفسه، تعمل 80 في المئة من جميع أجهزة iOS النشطة بنظام iOS 12 أو إصدار أحدث، في حين كانت نسبة 12 في المئة تعمل بنظام iOS 11، والنسبة المتبقية بنظام iOS 10 والإصدارات الأقدم.

وكما أوضح موقع 9to5Mac، فآخر مرة كشفت لنا فيها شركة آبل عن هذه الإحصائيات في أوائل شهر يناير الماضي، كانت 75 في المئة من جميع أجهزة iOS النشطة تعمل بنظام iOS 12، في حين كانت 78 في المئة من كافة أجهزة iOS التي تم إطلاقها في السنوات الأربعة الأخيرة تعمل بنظام iOS 12 أو إصدار أحدث.

يمثل هذا الإختلاف الطفيف أي مستخدم لا يزال يستخدم أجهزة iOS القديمة التي حصلت على الإصدار الأخير من نظام iOS بشكل رسمي من شركة آبل.

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