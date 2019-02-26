- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بالكشف عن أحدث الإحصائيات والأرقام الخاصة بمختلف إصدارات iOS كما جرت العادة دائمًا في موقعها الرسمي للمطورين على شبكة الإنترنت. وإعتبارًا من 24 فبراير، كانت 83 في المئة من كافة أجهزة iOS التي تم إطلاقها في السنوات الأربعة الأخيرة تعمل بنظام iOS 12.
في الوقت نفسه، تعمل 80 في المئة من جميع أجهزة iOS النشطة بنظام iOS 12 أو إصدار أحدث، في حين كانت نسبة 12 في المئة تعمل بنظام iOS 11، والنسبة المتبقية بنظام iOS 10 والإصدارات الأقدم.
وكما أوضح موقع 9to5Mac، فآخر مرة كشفت لنا فيها شركة آبل عن هذه الإحصائيات في أوائل شهر يناير الماضي، كانت 75 في المئة من جميع أجهزة iOS النشطة تعمل بنظام iOS 12، في حين كانت 78 في المئة من كافة أجهزة iOS التي تم إطلاقها في السنوات الأربعة الأخيرة تعمل بنظام iOS 12 أو إصدار أحدث.
يمثل هذا الإختلاف الطفيف أي مستخدم لا يزال يستخدم أجهزة iOS القديمة التي حصلت على الإصدار الأخير من نظام iOS بشكل رسمي من شركة آبل.
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر نظام iOS 12 مثبت الآن على 4 من أصل كل خمسة أجهزة iOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.