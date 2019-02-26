Android One يواصل النمو، وAndroid Go يهيمن في فئة الهواتف الذكية المتدنية

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، كشفت لنا شركة جوجل عن بعض الأرقام التي تعرض لنا كيف كان أداء Android One خلال العام الماضي. وفي البداية، نما تواجد Android One في فئة الهواتف الذكية المتدنية بنسبة 250 في المئة على أساس سنوي.

وتظهر الأرقام أن الفضل في تزايد شعبية Android One يرجع إلى إطلاق العديد من أجهزة Android One خلال العام الماضي. وحتى هنا في برشلونة، أعلنت شركة HMD Global Oy عن ثلاثة هواتف جديدة تعمل بنظام Android One، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة هي Nokia 9 PureView و Nokia 4.2 و Nokia 3.2.

وفي هذه الأثناء، شهد Android Go نموًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية المتدنية، والفضل في ذلك يعود إلى قدرته على التعامل بسلاسة مع المواصفات التقنية المتدنية، مثل 1GB فقط من الذاكرة العشوائية. خذ الهاتف Nokia 1 Plus على سبيل المثال.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة جوجل أيضًا أنها تعمل مع شركة كوالكوم و MediaTek لدعم Android Neural Network API و Android ML Kit في المعالجات المتدنية.

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