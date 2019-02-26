الهاتف Nokia 3.1 Plus يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد شهر من الموعد المحدد، بدأ الهاتف Nokia 3.1 Plus الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie. خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية، قدمت شركة HMD Global Oy وعدًا كبيرًا بدعم هواتفها الذكية لمدة ثلاث سنوات بحيث وعدت بعامين من تحديثات الأندرويد الرئيسية وسنة إضافية من التحديثات الأمنية.
وبالنظر إلى أنه تم إطلاق الهاتف Nokia 3.1 Plus في شهر أكتوبر من العام الماضي، فهو لا يزال مرشحًا للحصول على التحديثات لفترة طويلة نسبيًا. وهو الآن، حصل على فرصة تذوق طعم Android 9 Pie. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه جميع الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير.
وجدير بالذكر أن الهاتف Nokia 3.1 Plus بدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie بعد أسبوع واحد فقط على إطلاق نفس التحديث للهاتف Nokia 6 وجلب نفس التحديث للهاتف Nokia 8 في المزيد من المناطق. وفي شهر يناير الماضي، قامت شركة HMD Global Oy كذلك بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين Nokia 5 و Nokia 8 Sirocco.
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