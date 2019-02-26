شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تقرر حظر تقنيات تكنولوجية صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الأمريكية عن التصدى وملاحقة الكثير من التكنولوجيات الصينية المشبوهة، التى لا تتناسب مع المعايير والقيم الأمريكية. ووفقاً لقناة cnbc الأمريكية، فإن المسئولين الأمريكيين من الحكومة ومجلس الشيوخ قرروا حظر معدات الطاقة الشمسية المصنوعة من شركات صينية، مما يزيد النزاعات التقنية التى تدور بين الولايات المتحدة والصين. ومن المرجح أن تزيد هذه القضية من حدة النقاش بين المسؤولين الأمريكيين، الذين يقولون إن شركات التكنولوجيا الصينية تتعاون مع الحكومة لتطوير تكنولوجيا يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة، بينما يرى المسؤولون الصينيون وقادة الأعمال أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

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