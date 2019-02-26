شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تحتفل بعيد ميلادها العاشر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم تطبيق التراسل الأشهر فى العالم "واتس آب" بمرور 10 سنوات على ظهوره، وذلك بعد إطلاقه فى عام 2009، إذ تم إطلاقه لكل من هواتف أندرويد وiOS، ليتمكن فى النهاية من امتلاك قادة مستخدمين كبيرة للغاية تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا.

وعند إطلاق التطبيق قبل 10 سنوات لأول مرة كان يتيح القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وبحلول يونيو 2010، تلقى مستخدمى واتس آب ميزة جديدة تمامًا وهى مشاركة الموقع، بينما فى فبراير 2011، حصلوا على ميزة الدردشة الجماعية.

كذلك فإن ميزة الرسائل الصوتية من المميزات التى حصل عليها مستخدمى واتس آب بعد ذلك، عقب استحواذ فيس بوك عليه في2014، وقد ظهر واتس آب على منصة الويب للمرة الأولى فى عام 2015، فيما قد وصل إلى 1 مليار مستخدم بحلول 2016، وبحلول أبريل 2016، أضافت الشركة التشفير الشامل، ومكالمات الفيديو فى نوفمبر، وقد نشرت الخدمة فيديو تحتفل فيه بذلك.