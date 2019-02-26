هواوي: لا يوجد دليل يدعم مزاعم التجسس الأمريكية

استغل غاو بينغ Guo Ping، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية للحديث عن الضغوط التي تواجهها هواوي.

وتأتي تعليقاته في وقت تخضع فيه هواوي الصينية لتدقيق مكثف، إذ قال: “من أجل بناء نظام يمكننا جميعًا الوثوق به نحتاج إلى تحمل المسؤولية وإيجاد معايير موحدة وضوابط واضحة”.

وتسعى الشركة الصينية إلى تبديد الشكوك حول أمن معدات شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، حيث تضغط الولايات المتحدة على حلفائها الغربيين بعدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء شبكات 5G.

وأضاف “حققنا الكثير من التقدم مع 5G عبر 4G، ويمكننا أن نقول بفخر أن 5G أكثر أمانًا من 4G. وبصفتنا بائعًا، فإننا لا ندير شبكات شركات الاتصالات ولا نمتلك بيانات شركات الاتصالات”.

وأكمل حديثه قائلًا: “إن مسئوليتنا وما نعد به هو أننا لا نفعل أي شيء سيئ، نحن لا نفعل أشياء سيئة. تمتلك هواوي سجلًا قويًا في مجال الأمن على مدى ثلاثة عقود وتخدم ثلاث مليارات شخص حول العالم”.

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ويعمل المسؤولون الأمريكيون والصينيون حالياً على تأمين اتفاقية تجارية شاملة قبل الموعد النهائي في الأول من شهر مارس/آذار، إذ تسبب النزاع التجاري في حدوث هزات في الأسواق المالية وتراجعًا في الاقتصاد العالمي.

واستحوذت شركة هواوي على الأسواق الرئيسية من خلال تقديم معدات عالية الجودة بتكلفة أقل من منافسيها، ولكن تم استبعادها من سوق الولايات المتحدة، حيث ذكر المسؤولون مخاوف من أن تقنيتها يمكن أن تمكن الحكومة الصينية من التجسس.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن كندا وبريطانيا وألمانيا تدرس إمكانية فرض حظر محتمل على معدات الجيل الخامس من هواوي، وذلك تبعًا إلى مخاوف أمنية، فيما حظرت كل من نيوزيلاندا وأستراليا هواوي من تزويد الشركات بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G.

وكرر بينغ موقف شركته بأنها لم ولن تسمح أبدًا لأي دولة بالتجسس من خلال معداتها، داعيًا صانعي المعدات ومشغلي الشبكات والحكومات إلى العمل معًا لوضع معايير موحدة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني، بحيث تكون هذه المعايير قابلة للتحقق من قبل الجميع.

وقال غاو: “دعوني أقول بشكل واضح بأن شركة هواوي لم ولن تزرع أبدًا أبواب خلفية. ولن نسمح أبدًا لأي شخص أن يفعل ذلك في معداتنا. إننا نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

وأضاف أن اتهامات الولايات المتحدة لشركته فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس 5G ليس لها أي دليل، والمفارقة تكمن في وجود قانون ضمن الولايات المتحدة يسمح للكيانات الأمريكية بالوصول إلى البيانات عبر الحدود، داعيًا إلى اختيار هواوي من أجل الحصول على أفضل تكنولوجيا وأمان أكبر.