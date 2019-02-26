تكنولوجيا: شاومي تعقد شراكة مع Light لتطوير تقنية الكاميرة في الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة Xiaomi شراكة جديدة مؤخراً مع شركة Light، تهدف من خلالها إلى تطوير تقنية الكاميرات في الإصدارت القادمة من الهواتف الذكية.

تشهد صناعة الهواتف الذكية تطورات سريعة في تقنية الكاميرات تصل إلى مستوى الكاميرات الإحترافية في بعض الأحيان، حيث تحرص الكثير من الشركات على دعم الإصدارات الجديدة بمميزات أكثر في تقنية الكاميرة لتشكل مصدر جذب للمستخدمين.

وشركة شاومي هي واحدة من عمالقة تصنيع الهاتف الآن، لذا تستعد لترقية تقنية الكاميرات من خلال شراكة جديدة عقدت مؤخراً مع Light، حيث تهدف شاومي لتطوير تقنية جديدة تعتمد على الحوسبة المتقدمة، لدعم الإصدارات المميزة من الشركة.

أيضاً من المقرر وفقاً لهذه الشراكة أن يتم إطلاق إصدارات جديدة من الهواتف الذكية المميزة بالكاميرات المتعددة التي ترقى إلى آداء كاميرات DSLR الإحترافية.

يذكر أن تقنية Light في الكاميرات المتعددة تستخدم بالفعل في إصدار HMD الأخير Nokia 9 PureView، كما عقدت Light إتفاق أخر مع شركة سوني لتطوير الكاميرات المتعددة في الهواتف الذكية.

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