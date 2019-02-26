الإعلان رسميًا عن سماعات Lenovo ThinkPad Yoga و ThinkPad X1 مع تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من العلامات التجارية التي تتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في سماعات الرأس، فهناك Bose و Sony و Senheiser و B&O و Beats و Master و Dynamic وغيرها من العلامات التجارية الأخرى، ولكن رأينا في الأونة الأخيرة شركات أخرى قررت الدخول بدورها إلى سوق السماعات، ومن بين هذه الشركات نذكر مايكروسوفت التي قامت قبل بضعة أشهر بالكشف عن سماعات Surface Headphones، وشركة Lenovo الآن التي قررت الكشف عن سماعات Lenovo ThinkPad X1 Headphones و Lenovo Yoga Headphones.

في الواقع، لقد قامت شركة Lenovo بالكشف عن سماعات الرأس الجديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية. وجدير بالذكر أن هذه السماعات تأتيان مع ميزة إلغاء الضوضاء، كما أنها تملكان نفس التصميم، والفرق بينهما هو أن السماعات الأولى تضم لونًا داكنًا، في حين تملك السماعات الثانية لونًا مفتوحًا.

ستعمل هذه السماعات الجديدة من شركة Lenovo بشكل رائع مع جميع الأجهزة تقريبًا نظرًا لأنها تستخدم البلوتوث 5.0، لذا لا يجب أن تصادفك أي مشكلة أثناء إستخدام هذه السماعات مع الحاسوب المكتبي أو الحاسوب المحمول أو الأجهزة المحمولة. هذه السماعات قابلة للشحن عن طريق USB Type-C. ووفقا لشركة Lenovo، فقد تم تصميم هذه السماعات لإجراء مكالمات جماعية محسنة عبر Skype. وعلى الرغم من أننا لا نتصور أن تكون هناك أي مشكلة في إستخدامها لأغراض الترفيه، فلاحظ أن هذا ليس ما تم تصميم هذه السماعات من أجله بالضرورة.

قد لا تكون Lenovo من بين العلامات التجارية التي تتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بالسماعات، ولكن ربما قد يكون من الأفضل التحقق من هذه السماعات إذا كنت تفكر في شراء سماعات جديدة للرأس. عموما، سيبلغ سعر سماعات Lenovo ThinkPad Yoga Headphones نحو 170$، في حين سيبلغ سعر سماعات Lenovo ThinkPad X1 Headphones نحو 150$.

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