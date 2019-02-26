’’أمطار ورياح وأتربة‘‘.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية مثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 12

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 15