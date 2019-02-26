7 طابعات تدعم الطباعة باستخدام الهواتف الذكية

يعتبر التقاط الصور باستخدام الهواتف الذكية واحدًا من أكثر الأشياء المحببة للناس، حيث ساهم تطور كاميرات الهواتف في تسهيل التقاط الصور بجودة عالية في أي وقت وفي أي مكان، كما وفرت زيادة سعة ذاكرة الهواتف إمكانية الاحتفاظ بأعداد هائلة من الصور.

وبالرغم من ذلك فمازالت الصور المطبوعة تحتفظ بسحرها الخاص ولازالت هناك حاجة لدى العديد من المستخدمين لطباعة بعض صورهم مع العائلة أو الأصدقاء والاحتفاظ بها في ألبومات خاصة، كما يحتاج العاملين في بعض المجالات إلى طباعة بعض نماذج المستندات أو الرسومات التوضيحية التي يحتفظون بها على هواتفهم.

فيما يلي 7 طابعات تدعم الطباعة من خلال الهواتف الذكية:

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هذه الطابعة تمكنك من طباعة الصور بمقاس 4X3 لذلك إذا كانت صورك بمقاس مختلف فستحتاج إلى قصها باستخدام ميزة Crop من تطبيق الطابعة على الهاتف، ويمكنك من خلال هذه الطابعة أن تقوم بطباعة صورك مباشرة من على هاتفك أو من كاميرا Fujifilm خلال 10 ثوانِِ فقط.

يمكنك طباعة الصور الموجودة على هاتفك من خلال توصيله لاسلكيًا بهذه الطابعة من خلال تطبيق instax SHARE الذي يوفر لك أيضًا بعض الفلاتر الأساسية لتحرير الصور قبل طباعتها.

الطابعة تحتوي على بطارية داخلية يمكن شحنها من خلال منفذ micro-USB.

تعتبر Instax Share SP-3 هي أحدث طابعة محمولة من شركة FujiFilm، وتتيح لك طباعة صور عالية الدقة في شكل مربع بمقاس 2.4X2.4 خلال 13 ثانية فقط، وتقول شركة Fuji إنها تستخدم هذا التنسيق لجعل الطابعة مثالية لطباعة صور إنستاجرام، والتي تكون افتراضيًا لنفس نسبة العرض إلى الارتفاع 1 × 1.

تتصل الطابعة SP-3 عبر اتصال WiFi بتطبيق Instax Share المتاحة لأجهزة أندرويد وآي أو إس، للوصول السهل إلى الصور من هاتفك الذكي وحسابات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك وغير ذلك الكثير، كما يمكنك إضافة فلاتر ونص إلى صورك من خلال التطبيق.

تعتمد الطابعة على بطارية Fuji NP-50 القابلة لإعادة الشحن لتوفير الطاقة، ولكن يمكنك أيضًا شحنها من خلال منفذ micro-USB.

يمكنك من خلال Canon IVY mini طباعة صور عالية الدقة بحجم 2 × 3 إنش، وليس لها أي حدود بخلاف الطابعتين السابقتين من Fuji، كما يوجد لاصقة خاصة على ظهر كل ورقة ستطبع عليها يمكنك استخدامها للصق الصور بالأشياء، خاصة إذا كنت ترغب في تزيين مكان بصورك.

تستخدم الطابعة تقنية “ZINK” من كانون وهي تستخدم ورقًا حراريًا خاص للطباعة دون الحاجة إلى الحبر، مما يعني عدم تشويه الصور مطلقًا بعد الطباعة.

بالرغم من أن هذه التقنية تعمل بشكل جيد للغاية إلا أن الصور تستغرق وقتًا أطول للطباعة – حوالي 50 ثانية مقابل 10 ثوانٍ تأخذها طابعات Instax من Fuji.

كما تتيح لك تخصيص صورك، حيث يمكنك إضافة ملصقات وإطارات ونصوص والرموز التعبيرية بالإضافة إلى استخدام أداة الرسم لإضافة رسوماتك ومخططاتك الخاصة، كما يتضمن تطبيق Canon Mini Print فلاتر AR التي تعمل على تحويل صورك باستخدام تقنية تتبع الوجه.

لن تحتاج إلى أي كابلات لاستخدام الطابعة، حيث إنها مدعومة ببطارية قابلة لإعادة الشحن بالإضافة إلى أنها تتصل بأجهزتك من خلال Bluetooth البلوتوث، كما يمكن لطابعة كانون IVY mini طباعة ما يصل إلى 20 صورة على شحنة واحدة، ويمكنك شحنها باستخدام أي كابل micro-USB.

تعد شركة إتش بي أحد أكبر واقدم الشركات المتخصصة في صناعة الطابعات ولكن مع Sprocket قدمت طابعة للهواتف الذكية وكاميرا فورية في جهاز واحد، حيث تضم مستشعر بدقة 5 ميجابيكسل مع عدسة مكافئة بحجم 24 مم تتيح لك التقاط الصور ثم طباعتها فوريًا بمقاس 2 × 3 بوصة (5 × 7.6 سم).

كا تتيح لك الطباعة الصور المحفوظة على هاتفك أو صور حسابات التواصل الاجتماعي بسرعة من خلال تطبيق HP Sprocket المجاني الذي يساعدك في تخصيص صورك قبل طباعتها.

إذا كان لديك كاميرا منفصلة خاصة بك وتفضل استخدام جزء الطابعة فقط ، تبيع HP طابعة صور محمولة عادية من Sprocket مقابل 129.95 دولارًا.

تستخدم كلا الطابعتين تقنية”ZINK” للطباعة بدون حبر مثلما هو الحال مع طابعة Canon IVY mini لذلك لن تقلق بشأن تشويه الصور بعد الطباعة، كما تقوم بطباعة الصور بشكل أسرع قليلاً في حوالي 40 ثانية مقابل 50 ثانية على كاميرا كانون.

تتيح لك 2 Kodak Mini طابعة الصور بمقاس 2.1 × 3.4 إنش، وتستغرق حوالي دقيقة واحدة للطباعة، تستخدم هذه الطابعة تقنية 4Pass printing والمعروفة باسم Dye-Sublimation، التي تستخدم الحرارة لنقل الصبغة على الورق، تم تطوير هذه الطريقة في عام 1957 قبل فترة طويلة من خيارات الطباعة المستندة إلى الليزر، وعلى الرغم من أنها أكثر بدائية من الناحية الفنية، قد يفضلها بعض الأشخاص نظرًا لمظهرها الكلاسيكي.

توفر لك صور عالية الجودة مقاومة للماء وبصمات الأصابع مع طبقة واقية إضافية للحفاظ على جودة الصورة وسلامة الألوان.

تستخدم الطابعة اتصال Wi-Fi المباشر للاتصال بهاتفك الذكي، وتساعد تقنية NFC المدمجة في إقران هاتفك بلمسة واحدة. يعد تطبيق Kodak المجاني أكثر تطورًا من العديد من تطبيقات الطابعات المحمولة الأخرى، مما يمنحك القدرة على الطباعة مباشرة من حسابات التواصل الاجتماعي، وإضافة الفلاتر، وقوالب البطاقات، وحتى سحب إطارات فردية من الفيديو.

طابعات محمولة متوافقة مع الهواتف الذكية وتتيح طباعة المستندات بالحجم الطبيعي

الطابعات السابقة في القائمة بها مشكلة أنها صغيرة جدًا في طباعة المستندات، إذا كنت تبحث عن أصغر الطابعات التقليدية فإن الخيارين الأكثر شعبية هما Canon Pixma iP110 و HP OfficeJet 250. كلاهما موجودان في السوق ويقومان بعمل جيد في طباعة المستندات العادية بينما لا تزال قادرة على طابعة الصور ومتوافقة مع الهواتف الذكية.

طرحت كانون هذه الطابعة منذ عدة سنوات، ولكنها لا تزال أيضًا واحدة من أفضل الطابعات المحمولة التي يمكنك شراؤها إذا كنت تبحث عن طباعة المستندات وليس الصور فقط.

تتميز كاميرا كانون Pixma iP110 بأنها خفيفة الوزن جدًا 2 كجم، يمكنها طباعة ما يصل إلى 50 ورقة في وقت واحد ويمكنها طباعة الصور والمستندات على حد سواء بحجم يصل إلى 8.5 × 11 إنش.

إذا كنت بحاجة إلى طباعة شيء من على هاتفك الذكي، يمكنك الاتصال لاسلكيًا بالطابعة عبر تطبيق Canon PRINT على أجهزة أندرويد أو آي أو إس، يمكنك أيضًا طباعة الصور مباشرة من فيسبوك وتويتر ودروب بوكس Dropbox وون درايف One Drive وجوجل درايف Google Drive وغيرها من الخدمات.

يمكنك حتى الحصول على بطارية اختيارية تسمح لك بالطباعة ما يصل يصل إلى 240 صفحة دون الحاجة إلى منفذ طاقة وتتوافر بسعر 167 دولار فقط.

تُعد طابعة HP OfficeJet 250 خيارًا مثاليًا إذا كنت تبحث عن طابعة محمولة تقدم لك كل شيء، حيث يمكنك من خلالها طباعة الصور والمستندات، ويمكنه أيضًا فحص العناصر المطبوعة سابقًا، يمكنك أيضًا إرسال فاكس باستخدام هذه الطابعة، كل هذه الميزات في الطابعة تَزن حوالي 2.9 كجم وتستطيع نقلها في حقيبة بدون أي مشاكل.

كما تتضمن الطابعة شاشة لمسية بحجم 2.65 إنش على الجانب الأيمن تتيح لك المعاينة والنسخ بسرعة وسهولة.

بالإضافة إلى طباعة الصور والمستندات من هاتفك الذكي عبر شبكة Wi-Fi عن طريق تطبيق ePrint المجاني من HP، يمكنها طباعة حوالي 50 ورقة في وقت واحد. كما يحتوي على وحدة تغذية مستندات تلقائية مكونة من 10 صفحات عندما تحتاج فقط إلى طباعة بعض الصفحات. يمكنك شراء بطارية اختيارية تقوم بطباعة ما يصل إلى 500 صفحة على شحنة واحدة. المشكلة الرئيسية مع HP OfficeJet 250 هي تكلفتها العالية حيث يبلغ سعرها 299 دولار.