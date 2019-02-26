مؤسس سناب شات: تطبيق أندرويد الجديد يصل بنهاية 2019

اعترف إيفان شبيجل Evan Spiegel، الرئيس التنفيذي لشركة سناب Snap المطورة لتطبيق التراسل سناب شات Snapchat، بأن على شركته تحديث تطبيق أندرويد والاستفادة من السوق الضخم، واعدًا بوصول تطبيق أندرويد المعاد تصميمه إلى جميع المستخدمين بحلول نهاية عام 2019.

وقال شبيجل يوم أمس الاثنين أثناء فعاليات مؤتمر مورجان ستانلي Morgan Stanley للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات لعام 2019 في سان فرانسيسكو: “سوف يتم طرح التطبيق المعاد تصميمه بحلول نهاية العام”.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة حول حاجة سناب إلى إنشاء نسخة محسنة من تطبيق أندرويد الخاص بها منذ أن تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل عام 2017 وتباطؤ نمو التطبيق بسبب عدم قدرة الشركة على طرح شيء جديد لعملاء أندرويد.

وبدأت سناب شات في طرح التطبيق المعاد بناؤه في أواخر العام الماضي على عدد قليل من المستخدمين، وقامت منذ ذلك الحين بتوزيع التطبيق الجديد على شكل موجات على عدد محدود من المستخدمين.

ومن المفترض أن يكون تطبيق أندرويد المعاد تصميمه مفتاحًا لنمو سناب شات عالميًا، وذلك حسبما قال شبيجل.

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وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق الرئيسية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين، حيث يوجد عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية الذين فشل سناب شات في اكتسابهم بفضل المستوى المتدني من المعايير المعتادة أو المقبولة تقليديًا التي قدمها تطبيق أندرويد.

وقال إيفان: “يعد نظام أندرويد بالغ الأهمية بالنسبة إلى استراتيجيتنا”، مضيفًا أن هناك ما يقرب من ملياري مستخدم أندرويد لا يستخدمون سناب شات، ويعتقد أن هناك نسبة اثنين في المئة من أولئك المستخدمين الذين ترغب الشركة باجتذابهم.

وشكل إصدار أندرويد من سناب شات تجربة محبطة لسنوات عديدة بالمقارنة مع الجودة التي يتمتع بها مستخدمو التطبيق على نظام التشغيل آي أو إس iOS، الأمر الذي أدى إلى انحسار شعبية التطبيق بالنظر إلى أن العديد من الأشخاص في العالم النامي يستخدمون أجهزة أندرويد.

وأعلن سناب شات في الربع الثالث من عام 2018 عن انخفاض عدد المستخدمين بمقدار مليوني مستخدم، إلا أن تطبيق التواصل الاجتماعي لا يزال يضم أكثر من 185 مليون مستخدم حول العالم.