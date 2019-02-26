الإعلان عن بطاقات الذاكرة microSD Express بسرعات نقل مذهلة

كشفت جمعية SD Association يوم الاثنين عن نوع جديد من بطاقات الذاكرة الخارجية باسم “مايكرو إس دي إكسبرس” microSD Express التي سوف تسمح للأجهزة المحمولة مستقبلًا باستهلاك وإنشاء المحتوى على نحو أسرع من بطاقات “مايكرو إس دي” microSD الحالية.

يُشار إلى أن SD Association هي منظمة غير ربحية تضع معايير بطاقات الذاكرة بغرض تبسيط الاستخدام وتحسين أداء الإلكترونيات الاستهلاكية التي يستخدمها الناس في كل بلد. واليوم، لدى الجمعية ما يقرب من 1000 شركة عضو تشارك في تصميم وتطوير معايير SD.

وقالت الجمعية، التي تأسست في عام 2000، إن تنسيق microSD Express الجديد لبطاقات الذاكرة يوفر سرعات نقل مذهلة، مع أنه يستهلك قدرًا من الطاقة أقل مما تستهلكه تنسيقات بطاقات الذاكرة الحالية. وأضافت أن التنسيق الجديد سوف يتوفر في عدة أشكال، هي micro SDHC Express، و microSDXC Express، و microSDUC Express.

وعلى غرار تنسيق “إس دي إكسبرس” SD Express، تستفيد بطاقات microSD Express من واجهة PCIe للوصول إلى معدل نقل بيانات يبلغ 985 ميجابايت في الثانية كحد أقصى. وهذا ممكن من خلال مواصفات PCIe 3.1 و NVMe v1.3 التي توجد على الصف الثاني من الدبابيس. وتتوقع SD Association أن تستهلك البطاقات الأسرع طاقة أقل من بطاقات الذاكرة التقليدية بينما لا تزال متوافقة مع الإصدارات السابقة.

وتأمل الجمعية أن تؤدي سرعات البيانات المرتفعة لبطاقات microSD Express إلى قيام صانعي الأجهزة المحمولة بإعادة التفكير في كيفية تجهيز منتجاتهم، إذ لطالما كانت سرعة القراءة والكتابة عاملًا مقيدًا للذاكرة الخارجية القابلة للتوسعة، ولكن مع هذا التنسيق الجديد المتوافق مع الإصدارات السابقة، فإن البيانات سوف تُنقل بسرعة تقارب سرعة الذاكرة الداخلية للأجهزة.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة “ويسترن ديجيتال” Western Digital في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن بطاقة الذاكرة الخارجية الجديدة SanDisk Extreme UHS-I microSDXC التي تمتاز بأنه توفر سعة 1 تيرابايت، وهو أسرع بطاقة ذاكرة بهذه السعة في العالم.

وقالت الشركة في بيان إن البطاقة توفر سرعات قراءة تصل إلى 160 ميجابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، وهي بذات سرعة بطاقة الذاكرة الخارجية microSD بسعة 400 جيجابايت التي أعلنت عنها شركة “ويسترن ديجيتال” العام الماضي.

وقالت الشركة إن البطاقة الجديدة سوف تتوفر اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل القادم بسعر قدره 450 دولارًا أمريكيًا، في حين سوف تتوفر نسخة 512 جيجابايت من الذاكرة بسعر 200 دولار أمريكي.