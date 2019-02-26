تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Redmi Note 7 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 7 Pro يوم غد الأربعاء أو في يوم آخر من هذا الأسبوع. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، واليوم نحن هنا مع تسريبات جديدة تستعرض لنا الصور الرسمية لهذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع مواصفاته التقنية الكاملة.

كما تلاحظون في الصورة الرسمية المسربة أدناه، فالهاتف Redmi Note 7 Pro سيحصل على نفس تصميم الهاتف Redmi Note 7 الحالي، وهذا ما يعني بأن الإختلافات بين الهاتفين ستقتصر على المواصفات التقنية. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا كذلك اليوم على تسريب آخر من هيئة الإتصالات الصينية TENAA يعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

المعلومات المدرجة على موقع هيئة الإتصالات الصينية التي قامت بالمصادقة على الهاتف تشير إلى أن الهاتف Redmi Note 7 Pro سيضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660 بتردد 2.0Ghz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB أو 128GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الثاني.

هذه التسريبات كشفت لنا كذلك أن الهاتف Redmi Note 7 Pro سيضم بطارية بسعة 3900mAh ستدعم على الأرجح تقنية الشحن السريع، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء.

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