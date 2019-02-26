صور تستعرض لنا الهاتف Huawei P30 Pro قبل شهر من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - نعم لقد فوجئنا على غرارك. يدعي موقع Digital Trends أنه حصل على فرصة حمل الهاتف Huawei P30 Pro القادم من شركة Huawei.

قبل أن نمضي قدمًا في سرد التفاصيل، فقد أتيحت للموقع المذكور آنفًا فرصة إلقاء نظرة على دمية للهاتف Huawei P30 Pro. الشاشة لا تعمل، وبالتالي لم يُسمح للقائمين على موقع DigiTal Trends بإلتقاط صور للواجهة الأمامية للهاتف. كما أن اللون ليس نهائيًا وقد يتغير عندما يحين موعد إطلاق الهاتف إلا أن الموظفين أكدوا بأن التصميم العام يكاد يكون نهائيًا.

إذا كنت تتساءل عما تعنيه هذه العلامات التجارية، فإن Vogue يستخدم كإسم بديل لإسم Huawei في حين يتم إستخدام الإسم Link كبديل للعلامة التجارية Leica. وبالحديث عن Leica، فهذه الصور تتناقض بشدة مع ما رأيناه وسمعناه حتى الآن. بدلا من أربع كاميرات، نرى ثلاث كاميرات فقط في الواجهة الخلفية لهذا الهاتف الذي يظهر في الصور.

يمكنك القول بأن الهاتف الذي يظهر في هذه الصور هو Huawei P30 العادي، ولكن ممثل شركة Huawei أكد أن هذا هو الهاتف Huawei P30 Pro. ومع ذلك، أشار الكاتب هنا إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا لجأنا إلى الشائعات السابقة، فقد ذكرت أنه سيكون هناك عضو جديد في سلسلة هواتف Huawei P Series، وربما سنسمع عن الطراز الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في المستقبل.

على غرار سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ستضم سلسلة هواتف Huawei P30 Series الجديدة أربع طرازات بحيث سنرى نسخة أكثر قوة من Huawei P30 Pro ستكون متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

فيما يتعلق بالتصميم، يقول المقال بأنه أقرب ما يكون إلى Huawei Mate 20 Pro عندما يكون في راحة يدك، ولكنه يحافظ على جماليات Huawei P20 Pro. وفيما يخص المواصفات التقنية، فنحن لا نزال نجهلها. كان الممثل مترددًا بشأن مناقشة أي مواصفات، لذا قد نضطر إلى الإنتظار حتى أواخر شهر مارس المقبل.

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