كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطلق عملاق البحث خلال الفترة القادمة الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية من سلسلة Pixel 3 التي تنطلق إلى الأسواق بعنوان Lite والي تم إعتمادها بالفعل مؤخراً من قبل لجنة FCC في الولايات المتحدة.
تقدم جوجل الإصدارات القادمة من هواتفها المتوسطة Pixel 3 Lite مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie وفقاً للتسريبات التي نشرت اليوم عبر FCC، والتي أشارت إلى أن الهواتف المتوسطة تعرف الآن برمزي G020B، و G020F.
أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Pixel 3 بحجم شاشة 5.5 إنش، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ورقاقة معالج Snapdragon 670، بينما يأتي الإصدار المتوسط من Pixel 3 XL Lite بحجم 6 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.
كما تشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم هذه الإصدارات بمستوى تسعير يتراوح بين 400 إلى 500 دولار، أيضاً من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن الهواتف خلال أسبوعين من الآن تقريباً.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تستعد للإعلان الرسمي عن الإصدارات المتوسطة من هواتف Pixel 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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