Apple Watch تنجح في إنقاذ حياة إمرأة أخرى بفضل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا عدة تقارير حول الكيفية التي ساهمت بها الساعة الذكية Apple Watch في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، فقبل بضعة أيام فقط تردد أن هذه الساعة الذكية ساهمت في إنقاذ حياة رجل عن طريق تنبيهه إلى إحتمال أن يكون مصابًا بالرجفان الأذيني. بعد أقل من أسبوع، نحن هنا مع قصة أخرى تتحدث عن الكيفية التي ساهمت بها ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في إنقاذ حياة شخص آخر، وهذه المرة ساهمت في إنقاذ إمرأة تبلغ من العمر 75 عامًا تدعى Liz Turner.

ووفقا لتقرير صدر من NBCDFW، فيبدو أن السيدة Liz Turner لاحظت وجود خطب ما عندما أظهرت ساعتها الذكية أن معدل ضربات قلبها وصل إلى 180 نبضة في الدقيقة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل ضربات القلب العادي. وأثناء حديثها مع NBCDFW، صرحت السيدة Liz Turner بالقول : ” لا تشعر بأن قلبك ينبض في الوقت الحالي، أليس كذلك؟ لا، لقد شعرت أن قلبي يخرج من صدري، وشعرت وكأنه مجرد سباق. كان من الممكن أن يخرج من صدري إذا كنت قد ذهبت إلى أبعد من ذلك “.

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قامت السيدة Liz Turner بعد ذلك بإستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب لتتبع معدل نبضات قلبها والذي قامت بإرساله لاحقًا لطبيبها. قال الدكتور Praveen Rao الذي يعمل في مستشفى Baylor Scott & White Hospital، أنه بإستخدام بيانات ميزة التخطيط الكهربائي للقلب في Apple Watch، أتيحت لنا فرصة تعجيل العملية بأكملها والتوصل إلى التشخيص بشكل أسرع، والذي إتضح أنه الرجفان الأذيني.

ووفقا للدكتور Praveen Rao، فقد صرح بالقول : ” الخطوة التي سنقوم بها هي أن نقول حسنًا، لماذا لا ترتدي جهاز مراقب وإلتقاط ذلك الشريط الإيقاعي، ولكن نظرًا لأن ساعتها الأحدث تمتلك بالفعل هذه الميزة، فقد تمكنا من الحصول على التشخيص بشكل أسرع “.

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