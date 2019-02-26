جوجل تقرر جلب ميزات الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” للمزيد من الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بالكشف عن ميزات الرفاهية الرقمية أو ما يعرف بـ ” Digital Wellbeing ” في العام الماضي في محاولة لمساعدة المستخدمين على إدارة الوقت الذي يقضونه على أجهزتهم بشكل أفضل. أبقت الشركة في البداية هذه الميزات حصرية لهواتف Google Pixel وللأجهزة التي تعد جزءًا من مبادرة Android One. هذا سيتغير الآن نظرًا لأن شركة جوجل قررت جلب هذه الميزات إلى الأجهزة الأخرى.

تعمل شركة جوجل الآن على جلب ميزات الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” إلى الأجهزة التي لا تعد في الأساس جزءًا من مبادرة Android One. البداية ستكون مع سلسلة هواتف Moto G7 Series. لقد أكدت شركة جوجل أنها ستقوم بدعم شركاء إضافيين مما يعني أننا سنرى المزيد من الأجهزة تحصل على ميزات الرفاهية الرقمية هذه في الأشهر القادمة. ومع ذلك، لم تقدم لنا الشركة أي معلومات حول هؤلاء الشركاء الجدد، لذا يبقى أن نرى ما هي الأجهزة الأخرى التي ستحصل على ميزات الرفاهية الرقمية.

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ستوفر ميزات الرفاهية الرقمية هذه على الأجهزة للمستخدمين معلومات حول مقدار الوقت الذي يقضونه على الهاتف وستقوم أيضًا بتقسيم الوقت حسب كل تطبيق. سيتمكن المستخدمون من تعيين حدود زمنية للتطبيقات إذا شعروا أنهم يضيعون الكثير من الوقت على إنستاجرام، على سبيل المثال. تعمل ميزات الرفاهية الرقمية كذلك على تحويل لون الشاشة إلى الرمادي تدريجيًا وكذلك الحد من الإشعارات.

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