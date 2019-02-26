الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف القادم من العلامة التجارية iQOO

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا العديد من الشركات الصينية تقوم بإطلاق العلامات التجارية الفرعية الخاصة بها، وقد قررت شركة Vivo القيام بنفس الأمر في وقت سابق من هذا الشهر. في الواقع، لقد قامت شركة Vivo بإطلاق علامتها التجارية الفرعية iQOO التي تستعد الآن للكشف عن هاتفها الذكي الأول على الإطلاق في اليوم الأول من شهر مارس المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد أصبحنا نعلم بالفعل المواصفات التقنية لهذا الهاتف بفضل هيئة الإتصالات الصينية TENAA التي قامت مؤخرًا بالمصادقة على الجهاز.

في الوقت نفسه، قام الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر أول إعلان تشويقي للهاتف، وهو الإعلان الذي يكشف لنا عن الواجهة الخلفية للهاتف باللونين الأزرق والأحمر، وهي الواجهة التي يتضح للجميع أنها ستضم ثلاث كاميرات أيضا.

ووفقا لما كشفت عنه هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فالهاتف القادم من شركة iQOO سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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هاتف iQOO القادم سيضم كذلك بطارية بسعة 3920mAh تدعم الشحن بسرعة 44 واط، وسيضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف يوم الجمعة المقبل.

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