مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy S10 وGalaxy S9

نظرًا لمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف من فئة Galaxy S فقد قررت شركة سامسونج تقديم شيء مميز ينتمي لهذه الفئة، حيث كشفت يوم الأربعاء الماضي عن ثلاثة هواتف جديدة هم: Galaxy S10 و+Galaxy S10 و Galaxy S10E، وتتميز هواتف S10 الجديدة بأنها أنيقة بشكل مذهل ومليئة بالعديد من المزايا المتطورة.

إذا قررت أن تقوم بشراء هاتف سامسونج جديد فهذا يتوقف على ميزانيتك حيث أنه يتمتع بمواصفات ومميزات مذهلة، وللعلم فإن هاتف سامسونج الذي تم إطلاقه العام الماضي يعتبر هاتف جيد ويتمتع بمواصفات عالية كما أنه أرخص.

سواء كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانك توفير بعض المال عن طريق شراء هاتف العام الماضي، أو تحاول تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الترقية، فسوف تساعدك هذه المقارنة على حسم القرار.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 10:

التصميم

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يمثل هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 “Galaxy S10” أكبر تغيير في التصميم في سلسلة Galaxy S في السنوات القليلة الماضية، حيث يأتي الهاتف بتصميم من الزجاج مع تقليل الحواف المعدنية أعلى وأسفل الشاشة ويتميز بدعمه بالزجاج الواقي Gorilla Glass 6، كما اعتمدت سامسونج على شاشة بتصميم Infinty-O مدمج بها الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليمنى، وفي الظهر نجد وحدة الكاميرا أصبحت أفقية مع عدستين إضافيتين لتصبح الكاميرا الخلفية ثلاثية ولا يوجد مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

لا يزال هاتف S9 هاتفًا أنيقًا للغاية، لكن هاتف Galaxy S10 يبدو أكثر تطورًا بشكل واضح، كما يشترك الهاتفان في أنهما يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحملا الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الفائز: Samsung Galaxy S10

الشاشة

يأتي هاتف Galaxy S10 بشاشة Infinty-O بتقنية Dynamic OLED قياسها 6.1 بوصة بدقة 3040 × 1440 بيكسل وبكثافة 551 بيكسل في الإنش، محمية بزجاج جوريلا جلاس 6، وتدعم تقنية تدعم +HDR10.

كما تأتي الشاشة مزودة بمستشعر لبصمات الأصابع Ultrasonic وذلك لأول مرة في هاتف ذكي، وتقدم تقنية Dynamic AMOLED الجديدة من سامسونج دقة ألوان أعلى للشاشة وتقلل نسبة الضوء الأزرق المنبعث من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط.

بينما يأتي هاتف جالاكسي إس 9 بشاشة Super Amoled قياسها 5.8 بوصة بدقة 2960×1440 بكسل بكثافة 570 بكسل لكل بوصة، وتشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف بنسبة طول إلى عرض 18.5:9، وهي مدعمة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية من الخدوش والصدمات.

الفائز: Samsung Galaxy S10

الأداء والبطارية والشحن

يعمل هاتف جالاكسي إس 10 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز أو معالج سامسونج Exynos 9820 ثماني النوى بتقنية 8 نانومتر وبتردد 2.7 جيجاهرتز، وكلا المعالجين يقدمان أداءًا ممتازًا وكفاء أفضل في استهلاك الطاقة بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا.

ويتوفر جالاكسي اس 10 بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية هما 128 أو 512 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD حتى 512 جيجابايت.

بينما يعمل هاتف جالاكسي إس 9 بمعالج Exynos 9810 من سامسونج أو Snapdragon 845 من كوالكوم، ويتوافر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية 64 و128 و256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD حتى 400 جيجابايت.

التحسينات لا تتوقف عند هذا الحد لأن هاتف Galaxy S10 يحتوي أيضاً على بطارية أكبر سعتها 3400 مللي أمبير/الساعة مع دعم تقنية Adaptive Fast Charging من سامسونج وتقنية Fast Wireless Charging 2.0، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تتيح شحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيا من خلال الهاتف.

بينما يأتي هاتف جالاكسي إس 9 ببطارية سعتها إلى 3000 مللي أمبير/الساعة، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي والشحن السريع سلكيا ولاسلكيا.

الفائز: Samsung Galaxy S10

الكاميرا

بالنسبة للكاميرا الخلفية يأتي هاتف Galaxy S10 بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير العريض بزاوية 123 درجة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4، مع مثبت الصورة البصري OIS، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق مع مثبت بصري OIS وتقريب بصري 2x.

بينما يأتي هاتف جلاكس إس 9 بكاميرا أحادية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة متغيرة f/1.5 – f/2.4 مع مثبت الصورة البصري OIS.

بالنسبة لتصوير الفيديو يدعم كلا الهاتفين تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية.

بالنسبة للكاميرا الأمامية يأتي هاتف Galaxy S10 بكاميرا أحادية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة f/1.9، وهي قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K مثل الكاميرا الخلفية.

بينما يأتي هاتف جالاكسي إس 9 بكاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7.

الفائز: Samsung Galaxy S10

الميزات الإضافية

يدعم الهاتفان منصة Samsung DeX و Samsung Pay و Bixby و Gear VR وبعض الخدمات الأخرى من سامسونج.

الميزات الرئيسية التي تميز هاتف Galaxy S10 هي تضمنه ماسح بصمات الأصابع داخل الشاشة والشحن اللاسلكي العكسي، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هاتف S10 قادر على دعم الاتصال بشكل أسرع، مع Wi-Fi 6 أسرع وأكثر أمانًا، ويمكن لـ S10 الوصول إلى 2.0 جيجابت في الثانية على LTE.

الفائز: Samsung Galaxy S10

السعر

يتوفر هاتف Galaxy S10 بسعر يبدأ من 900 دولار ومتاح للطلب المسبق من الآن ويتوافر بعدة ألوان هي الأبيض، والأسود، والأزرق، والوردي والأخضر.

بينما يبدأ سعر هاتف جالاكسي إس 9 من 720 دولار، ويتوافر بثلاثة ألوان هم الأسود، والأزرق المرجاني، والأرجواني.

Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S9 السعر 900 دولار للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت 720 دولار للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت وحدة المعالجة المركزية Exynos 9820 من سامسونج أو Snapdragon 855 من كوالكوم Exynos 9810 من سامسونج أو Snapdragon 845 من كوالكوم الشاشة 6.1 إنش بدقة 3040 × 1440 بيكسل وبكثافة 551 بيكسل في الإنش، وتدعم تقنية Dynamic AMOLED 5.8 إنش بدقة 2960 × 1440 ببكسل، وبكثافة 570 ببكسل في الإنش، من نوع Super Amoled خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 و512 جيجابايت Advertisements 64 و128 و256 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 جيجابايت 4 جيجابت دعم بطاقة microSD يدعم حتي 512 جيجابايت يدعم حتي 400 جيجابايت ميزات التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة مستشعر لبصمات الأصابع في الخلف الكاميرا الخلفية ثلاثية: الأساسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4، ومثبت الصورة البصري OIS، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومثبت بصري OIS وتقريب بصري 2x كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة متغيرة f/1.5 – f/2.4 مع مثبت الصورة البصري OIS الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.9 ، تدعم التركيز التلقائي بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.7 تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية حجم البطارية 3400 ميلي أمبير/ الساعة 3000 ميلي أمبير/ الساعة مقاومة المياه IP68 IP68 الألوان المتوافر بها الأبيض، والأسود، والأزرق، والوردي والأخضر الأسود، والأزرق المرجاني، والأرجواني المنافذ منفذ USB من النوع C، وميكروفون، ومقبس سماعة رأس 3.5 ميليمتر منفذ USB من النوع C، وميكروفون، ومقبس سماعة رأس 3.5 ميليمتر البلوتوث Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 نظام التشغيل أندرويد 9 باي أندرويد 9 باي الوزن 175 جرام 163 جرام الأبعاد 149.9 × 70.4 × 7.8 ملم 147.6 × 68.7 × 8.4 ملم