هواتف Galaxy S10 توفر محفظة للعملات الرقمية

تتميز هواتف Galaxy S10 من سامسونج بكونها أول هواتف ذكية من الشركة توفر محفظة مدمجة للعملات الرقمية، بحيث يمكن للمستخدمين تخزين عملات بيتكوين واثيريوم والعملة الرقمية المرتبطة بالجمال Cosmo Coin في المحفظة.

وأصبحت سامسونج بذلك واحدة من أولى الشركات المصنعة للهواتف الذكية الكبرى التي توفر محفظة عملات رقمية مدمجة في أحدث هواتفها.

وتعد هذه المحفظة بمثابة محفظة باردة، وهذا يعني أنها غير متصلة بالإنترنت، ويتم تخزين العملات الرقمية محليًا في الهاتف الذكي.

وترى سامسونج أن تقنية البلوك تشين تكشل طريقة جديدة تمكن كل مستخدم من تخزين ومعالجة البيانات في النظام البيئي اللامركزي، ويتم استخدامها في العديد من المجالات، وتشمل هذه المجالات تأكيد معلومات التوزيع الآمن والتأمين والتحقق من العقود وإدارة حقوق النشر وتوزيع المحتوى وتخزين عناصر اللعبة وتخزين أصول ومعاملات العملات الرقمية.

كما تدعم هواتف Galaxy S10 أيضًا تطبيقات لامركزية محددة، ويعد تطبيق Cosmee واحدًا من التطبيقات اللامركزية المتوفرة حاليًا لهواتف Galaxy S10، والذي يتيح للمستخدمين كسب الرموز المميزة لعملة Cosmo مقابل كتابة تعليقات تتعلق بالجمال في التطبيق.

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وتصف شركة Cosmochain، وهي شركة ناشئة كورية جنوبية مسؤولة عن Cosmee، تطبيقها على أنه تطبيق متخصص بالجمال يعمل بالاعتماد على تقنية البلوك تشين، وذلك تبعًا إلى تقنية البلوك تشين تشكل طريقة مفيدة لتسجيل جميع المراجعات بشكل موثوق به.

كما أعلنت سامسونج عن دعم المحفظة التجريبية للعملة الرقمية المعروفة باسم Enjin Coin، وهي عملة رقمية مبنية على الاثيريوم مخصصة للاعبين، وقالت الشركة المصنعة للهواتف إنها سوف تدعم عمليات الدفع غير التلامسي باستخدام العملة الرقمية.

وتعد سامسونج واحدة من عدد قليل من الشركات التي أطلقت هواتف مرتبطة بتقنية البلوك تشين، ومشاركتها في هذا الاتجاه يمكن أن تؤثر على اللاعبين الآخرين في السوق، حيث تبدو خطوة سامسونج الجديدة كخطوة أولى نحو مستقبل تصبح فيه مثل هذه الهواتف أكثر شيوعًا.

وكشفت شركة Sirin Labs في العام الماضي عن هاتف Finney بمحفظة لتخزين العملات الرقمية، والذي يكلف حوالي ألف دولار أمريكي، كما أعلنت شركة إتش تي سي عن هاتف HTC Exodus، والذي كان متاحًا للطلب المسبق منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن لا يمكن شراؤه إلا باستخدام العملات الرقمية.

ويمكن من الناحية التقنية تحويل أي هاتف يعمل بنظام أندرويد إلى محفظة تحمل مفاتيح الرموز الرقمية المميزة، وما عليك سوى تثبيت نسخة أندرويد من متصفح الويب أوبرا Opera، لكن المحفظة لا تدعم حاليًا سوى Ether اللازم لاثريوم، مع التخطيط لإضافة رموز أخرى في وقت لاحق.