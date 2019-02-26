طرح هاتف HTC Exodus الداعم لتقنية البلوك تشين للشراء

أعلنت شركة إتش تي سي HTC أن المستهلكين سوف يتمكنون بدءًا من شهر مارس/آذار من شراء هاتفها الذكي HTC Exodus الداعم لتقنية البلوك تشين بالدولار الأمريكي وغيرها من العملات الأخرى غير المشفرة في جميع أنحاء العالم، وذلك مقابل 699 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية.

ويعتبر مشروع HTC Exodus بمثابة محاولة من إتش تي سي لإنشاء هاتف ذكي تم تصميمه لشبكة الويب اللامركزية، وتأمل الشركة من خلال تبني تقنية البلوك تشين أن يستهوي هاتفها المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة، مع وعدها بتوفيره حماية أفضل للبيانات ومعاملات محمولة أكثر أمانًا.

وكانت شركة التكنولوجيا التايوانية قد أعلنت في شهر أكتوبر/تشرين الأول عن بدء مرحلة الحجز المبكر لهاتف HTC Exodus، لكن المشكلة كانت أنه متوفر للشراء من خلال عملات بيتكوين أو ايثيريوم الرقمية، وبتكلفة بلغت ما يعادل 960 دولار أمريكي في ذلك الوقت.

ويجب أن تكون إتش تي سي قادرة، من خلال إتاحة إمكانية شراء الهاتف عبر العملات العادية، على جذب المزيد من المستخدمين، وذلك بالنظر إلى أنهم لن يكونوا مضطرين بعد الآن إلى تحويل العملات العادية إلى عملات رقمية لإتمام المعاملة.

وعلى صعيد متصل، فإن الهاتف سوف يحصل على العديد من التطبيقات الجديدة، إذ تضيف شركة إتش تي سي حوالي 20 تطبيقًا جديدًا، بما في ذلك تطبيق تعقب شخصي يمكنه بيع بياناتك مقابل الحصول على العملة الرقمية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كما تشارك إتش تي سي مع أوبرا Opera للسماح للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع المصغرة عبر المواقع، لكن الهاتف لا يدعم حاليًا سوى الدفع من خلال عملة اثيريوم، وذلك بالرغم من وجود خطط لدعم بيتكوين و litecoin في الأشهر القادمة.

Advertisements

ويتمتع هاتف HTC Exodus الآن بإمكانية الوصول إلى عدد من التطبيقات اللامركزية الجديدة (المعروفة باسم Dapps) المتواجدة في متجر تطبيقات لا يدار من قبل أي شركة محددة، بحيث تستفاد هذه التطبيقات بشكل محدد من العتاد الخاص بالهاتف.

ويشكل تطبيق Numbers الإضافة الأكثر إثارة للاهتمام، حيث يتتبع هذا التطبيق بيانات المستخدم عن المشي والنوم والقيادة وغيرها من الأمور، ثم يسمح له ببيع بياناته الخاصة إلى أطراف ثالثة.

ويعرض التطبيق، الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة ناشئة مقرها تايوان، نوعية البيانات التي يمكن أن يتتبعها الهاتف، بالإضافة إلى قائمة بالشركات المهتمة بهذه البيانات.

ويهدف تطبيق Numbers إلى توفير المزيد من الشفافية حول عملية جمع البيانات والسماح للمستخدمين بالحصول على أموال رقمية مقابل البيانات الخاصة بهم.

ومن المفترض أيضًا أن يفيد تطبيق Numbers المستخدمين من خلال تخفيض التأمين على السيارة أو التأمين الصحي إذا تم تسجيل بيانات إيجابية عن القيادة أو عادات المشي، وذلك وفقًا لتصريحات فيل تشن Phil Chen، رئيس فريق اللامركزية في إتش تي سي.