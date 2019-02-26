الإعلان عن هاتفي Nokia 3.2 و Nokia 4.2 بأسعار معقولة

أعلنت شركة “إتش إم دي” HMD اليوم الأحد خلال حدثها الذي أقامته في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، إلى جانب هاتفها التقليدي Nokia 210 والهاتف منخفض المواصفات Nokia 1 Plus، عن هاتفين آخرين من الفئة المتوسطة.

وتستهدف الشركة الفنلندية بالهاتفين المتوسطين، “نوكيا 4.2” Nokia 4.2 و “نوكيا 3.2” Nokia 3.2، بهما الشريحة الأوسع من المستخدمين حول العالم، إذ إنهما يقدمان تجربة أندرويد الخام مع نظام “أندرويد ون” Android One، إلى جانب مواصفات متوسطة وبسعر معقول.

أما هاتف Nokia 4.2، وبخلاف ما يوحي اسمه، فهو هاتف جديد كليًا، وهو يمتاز بجسم زجاجي من الواجهة والظهر مع إطار من البلاستيك، كما يمتاز بشاشته ذات النتوء بشكل قطرة ماء.

ويقدم Nokia 4.2 الجديد، الذي يأتي بسماكة 8.39 ميليمترات ويزن 161 جرامًا، شاشة من نوع TFT بقياس 5.71 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 16 أو 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 400 جيجابايت.

ويضم الهاتف، الذي بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 439، وحساس بصمة على ظهره، بالإضافة إلى زر خاص لمساعد جوجل الرقمي. كما أنه يضم بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

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وفيما يتعلق بالكاميرا، يملك Nokia 4.2 كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للرئيسية وبدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للثانوية. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن نتوء الشاشة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 مع دعم فتح قفل الشاشة.

وتعتزم HMD طرح هاتف Nokia 4.2 باللونين الأسود والوردي اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل القادم بسعر 169 دولارًا أمريكيًا لنسخة 16 جيجابايت، وبسعر 199 دولار أمريكي لنسخة 32 جيجابايت.

أما هاتف “نوكيا 3.2” Nokia 3.2، فهو أيضًا مثل Nokia 4.2 بخلاف ما يوحي اسمه، إذ إنه يقدم مواصفات أفضل من الأخير، خاصةً فيما يتعلق بالبطارية ودقة الشاشة ونتوئها. وما عدا ذلك فإن معظم المواصفات هي ذاتها بين الهاتفين، بما في ذلك نظام التشغيل، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، وذاكرة التخزين الداخلية، ودقة الشاشة، والهيكل، وحساس البصمة.

ويقدم هاتف Nokia 3.2، الذي سماكته 8.60 ميليمترات ووزنه 181 جرامًا، شاشة بقياس 6.26 بوصات، ويضم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 429. أما البطارية فسعتها 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

ويختلف Nokia 3.2 عن Nokia 4.2 في أنه يقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وتعتزم HMD طرح الهاتف باللونين الأسود والفضي اعتبارًا من نيسان/أبريل القادم بسعر 139 دولارًا أمريكيًا لنسخة 16 جيجابايت، وبسعر 169 دولارًا أمريكيًا لنسخة 32 جيجابايت.