تكنولوجيا: صور مسربة حية لهاتف P30 Pro قبل مؤتمر هواوي في 26 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أول الصور المسربة الحية التي تكشف عن تصميم هاتف هواوي المرتقب P30 Pro، حيث رصد الهاتف عبر Digital Trends.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتفها المميزة P30 وP30 Pro في 26 من شهر مارس المقبل في مؤتمر خاص بالشركة، واليوم كشفت تسريبات مصورة عن تصميم هاتف وP30 Pro، مع توقعات أن يكون هذا النموذج الأول من الهاتف وفقاً لتسريبات Digital Trends.

وتشير أحدث التسريبات أن هاتف P30 Pro يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية كبديل للإعدادات الثلاثية التي قدمت في هاتف P20 Pro، كما يأتي هاتف P30 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية كبديل للإعدادات المزدوجة التي قدمت في هاتف P20.

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من جانب أخر تظهر التسريبات المصورة الجديدة هاتف Huawei P30 Pro في النموذج الأول بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هواوي ستضيف تغيير على النموذج النهائي من الهاتف الذي يأتي بتوقيع Leica أيضاً.

مازالت الكثير من مواصفات الهواتف القادمة من هواوي من سلسلة P30 غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى رقاقة معالج Kirin 980 للإصدارات القادمة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي خلال الفترة القادمة.

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