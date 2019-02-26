"إل جي" تطلق هاتفها المتطور... بشاشته الناطقة

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ومن أهم ما يميز هذا الهاتف، كاميرته الأساس المزدوجة بدقة 16+12 ميغابيكسل، وبرمجياتها المتطورة التي تمكنها من التحكم بالصورة أثناء التقاطها، والتركيز على جزء محدد منها لإظهاره أكثر من غيره، أو تحديد قسم من الصورة والتحكم بألوانه ومقدار الإضاءة فيه، أو إبراز بعض أجزاء وجه شخص تصوره العدسة، فضلا عن قدرتها على تصوير فيديوهات بتقنية التصوير البطيء وبدقة عالية.
كما جاء هذا الهاتف أيضا بتقنية تسمح للمستخدم بالتحكم بالصور والفيديوهات والأصوات عبر تحريك يده أمام الشاشة بحركات معينة، بالإضافة إلى تقنية "Crystal Sound OLED" التي تمكن من إخراج الأصوات عبر الشاشة مباشرة.
ولزيادة الأمان في الهاتف، أضيفت إليه تقنية "Hand ID" لمسح تضاريس يد المستخدم، وميزة التعرف على الوجوه.
وزودت "إل جي" جهازها الحديد بمعالج "Snapdragon 855" الأقوى حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.
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