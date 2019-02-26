كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فئران ذكية يتم التحكم بها بالعقل البشري

طور مجموعة من العلماء في الصين فئراناً ذكية، يمكن السيطرة عليها خلال سيرها عبر متاهة باستخدام قوة التفكير البشري.

وزرع باحثون من جامعة تشجيانغ أقطاباً كهربائية على أدمغة الجرذان، ووصلوها إلى أدمغة بشرية، وتم تجهيز المتطوعين من البشر بوصلات دماغية، مما يخلق مسار اتصالاً مباشراً بينهم وبين الفئران.

وعندما يفكر الشخص الموصول دماغياً مع أحد الفئران في تحريك ذراعه اليسرى أو اليمنى، يوجه الفئر بأن يتحرك في اتجاه مطابق، وعندما يرمش بعينه، فهذا يعني أن على الفأر أن يتحرك إلى الأمام عبر المتاهة.

وبدأت التجربة بمتاهة بسيطة، وما لبثت أن أصبحت أكثر تعقيداً، مع إضافة المزيد من المنحنيات والمنعطفات مع التقدم في التجربة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الكمبيوتر يقوم بترجمة الإشارات إلى تعليمات تحكم، يتم بعد ذلك توصيلها لاسلكياً بالمحفز على ظهر الفأر ثم إلى دماغه عبر الأقطاب الكهربائية.

وبشكل عام، أظهرت الجرذان تحسّناً ملحوظاً خلال التجارب، وحسّنت وقتها في التحكم مع الممارسة، وقيل إن اثنين منها أديا مهتهما دون أي خطأ.

وخلص الباحثون إلى أن هذه الفئران الذكية يمكن أن تسير بنجاح وسلاسة، من خلال التحكم بها بالعقل البشري، لتتمكن من إكمال مهمتها في عبور المتاهة المعقدة.