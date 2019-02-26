سامسونج توفر خصمًا على طرازات Galaxy S10 الثلاثة للطلاب والمدرسين

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال الهواتف الذكية الراقية باهظة الثمن وهذا هو السبب الرئيسي وراء إحتفاظ الأشخاص بأجهزتهم لفترة أطول. تقدم شركات مثل آبل برامج تسعى من خلالها لجعل أجهزتها في متناول الطلاب والمعلمين. قررت شركة سامسونج إستخدام إستراتيجية مماثلة من خلال توفير خصم يصل إلى 40 في المئة على أجهزتها للطلاب والمدرسين. كما تقدم الشركة خصمًا بنسبة 8 في المئة على تشكيلة Galaxy S10 الجديدة.

يمكن الآن للطلب والمعلمين الذين لديهم عنوان البريد الإلكتروني edu. الإشتراك في هذا البرنامج الموجه للطلاب والمدرسين من سامسونج. وتقول الشركة أنها ستتيح للطلاب والمدرسين الحصول على خصم يصل إلى 40 في المئة عند شراء أجهزتها من الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت ” Samsung.com “.

شركة سامسونج تقدم خصومات أخرى على منتجاتها الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتشكيلة Galaxy S10 الجديدة، فالشركة تقدمًا خصمًا قدره 8 في المئة على جميع الطرازات الثلاثة من Galaxy S10. ويمكن للعملاء الإستفادة من هذا التخفيض والقيام أيضًا بطلب Galaxy S10 مسبقًا من أجل الحصول على سماعات Galaxy Buds اللاسلكية الجديدة مجانًا.

كما ذكرنا سابقًا، لا يمكن الحصول على هذه الخصومات إلا عندما تقوم بشراء المنتجات من خلال الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت. إذا كنت تخطط لشراء Galaxy S10 من أحد متاجر التجزئة، فأنت لن تستفيد من هذا العرض. على أي حال، يجب عليك مقارنة الأسعار قبل الشراء للتأكد من حصولك على أفضل صفقة ممكنة.

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