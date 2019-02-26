شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمريكيون يخترعون حبوبا ذكية لإيصال الأنسولين إلى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون أمريكيون من معهد "ماساتشوستس" للتقنية إلى حل مستقبلى لمرض السكرى، وذلك عن طريق تطوير حبوب ذكية مهمتها حقن جرعات من الأنسولين فى فترات معينة ضمن جدار المعدة عن طريق إبرة مدمجة.

وقال روبرت لانجر الأستاذ في معهد (ماساتشوستس) - فى بيان صحفى - "متفائلون جدا بهذا النوع الجديد من الحبوب التى يمكن أن تساعد مرضى السكر أو أي مرضى يحتاجون إلى علاج يعطى عن طريق الحقن فقط، كما يساعد تصميم الحبة الخارجى على بقاء قاعدتها ملامسة لبطانة المعدة، موضحا أنه تم استنباط تصميم الحبة من تصميم الهيكل الخارجى للسلحفاة، والذى يمكنها من استعادة توازنها".

وقالت ماريا خوسيه ألونسو أستاذة علوم التقنية الحيوية والصيدلانية فى جامعة سانتياجو دى كومبوستيلا فى إسبانيا "هذه أكثر تقنية مبهرة وفعالة لإيصال الدواء إلى جسم المريض".

وتحتوى الحبوب الذكية على النوع ذاته الموجود فى إبر الأنسولين لكن بشكل مضغوط ما يزيد من مدة إطلاق الأنسولين داخل جدار المعدة إلى أكثر من ساعة تقريبا، لتطرح بعد ذلك الحبة من الجهاز الهضمى مع فضلات الجسم.

وحققت الحبوب نتائج إيجابية فى التجارب التى أجراها الباحثون على الحيوانات، كذلك يمكن لهذه الحبوب أن تؤدى إلى تغييرات جذرية فى حياة مرضى السكرى فى جميع أنحاء العالم.