اضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد النايل سات

تردد قناة طيور بيبي من الترددات الهامة التي تبحث عنه الكثير من الأسر في الوطن العربي مع النجاح الكبير، والمستمر في الدول عقب انتشار القناة الفضائية بصورة كبيرة تتخطى الملايين من المشاهدات مقارنة بقنوات الأطفال الأخرى.

تقدم القناة الأغاني الخاصة بها من خلال جاد، وإياد، وجنى مقداد وجميعهم أخوة وهم أبناء خالد مقداد صاحب القناة الفضائية التي تبث برامجها على مدار ال 24 ساعة.

يقع المقر الرئيسي للقناة الفضائية في دولة الأردن، وترجع الملكية لها ل خالد مقداد وهو مالك قناة طيور الجنة أيضا التي تعتبر القناة الأم لقنوات طيور بيبي، وطيور بيبي التركية.

تردد قناة طيور بيبي

التردد الترميز معامل الخطأ 11392 عمودي 27500 3/4

تخاطب القناة الفضائية الوطن العربي فهي ناطقة باللغة العربية، وتبث الأغاني الخاصة بها على مدار اليوم، وهي تخص الفئة العمرية الصغيرة فقط.

بداء البث الرسمي لها في عام 2008 لتحتل الكثير من الأغنيات التي تعرض عبر شاشتها ملايين المشاهدات منها أغنية عزوز، وأغنية راعي الأغنام، وغيرها من الأغاني التي لها سنوات عديد تعرض ومازالت تحافظ على نجاحها.

قامت القناة الفضائية مؤخرا بعرض العديد من الأغاني باللغة الانجليزية مع الاحتفاظ بنفس لحن الأغاني القديم، مع إضافة بعض الأغنيات الجديدة.

تشارك أيضا متابعيها الصغار جميع مناسبتهم من خلال شريط الرسائل الذي يوجد أسفل الشاشة، ويستقبل الرسائل من جميع الدول في الوطن العربي مع الرد على الرسائل.

ويواصل القائمين على القناة تقديم محتوى راقي يتناسب مع الأسرة العربية، وصغار السن وتعليم القيم والكثير من العادات الطيبة التي يجب أن يتحلى بها الصغار.

على حسب المتداول من معلومات فهناك العديد من المفاجئات التي تنتظر محبي ومتابعي قناة طيور بيبي خلال الفترة القادمة في ظل زيادة المتابعة الجماهيرية من مختلف الأعمار، وحصد الكثير من الأغاني ملايين المشاهدات مما يجعل القائمين يعملون على تقديم المزيد من الأغاني والبرامج التي قد طالب بها الكثير من المتابعين في الوطن العربي، وقد نجحت القناة في تلبية الكثير من رغبات المشاهدين قبل ذلك، ولعل آخرها كان الطرح باللغة الانجليزية.

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