إكتشاف بعض التطبيقات على منصة iOS تقوم بإرسال الكثير من بيانات المستخدمين إلى الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تستخدم تطبيقًا، قد تكون لديك توقعات معينة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية. لسوء الحظ، لقد صدر تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يشير إلى أن هناك العديد من التطبيقات في متجر iTunes App Store التي تقوم بإرسال بيانات مستخدميها إلى الفيسبوك.

الآن قد تعتقد أن هذه التطبيقات ترسل البيانات إلى الفيسبوك لأنك إستخدمت الفيسبوك لتسجيل الدخول إليها، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. وجد التقرير أن التطبيقات تعيد إرسال البيانات إلى الفيسبوك حتى عندما لا تستخدم الفيسبوك لتسجيل الدخول إلى التطبيق، وحتى عندما يكون المستخدم لا يستخدم الفيسبوك على الإطلاق.

الشيء المثير للإهتمام هو أن سياسة آبل في الوقت الحالي لا تتطلب من المطورين الكشف عن جميع الشركاء الذين يشاركون البيانات معهم، مما يعني أن هذه التطبيقات تملك الحق في مشاركة البيانات مع الفيسبوك. ومع ذلك، عندما تم إستفسار شركة آبل بشأن ذلك، صرح متحدث باسم الشركة بالقول : ” عندما نسمع عن أي مطور ينتهك بنود الخصوصية الصارمة والإرشادات، فإننا نتحقق من ذلك بسرعة، وإذا لزم الأمر، نتخذ إجراءً فوريًا “.

في السابق، تم العثور على الفيسبوك توزع تطبيقًا تدفع من خلاله للمستخدمين لمشاركة بياناتهم مع الشركة. في هذه الحالة بالذات، بدا الأمر وكأنه إساءة إستخدام لقدرة الفيسبوك على توزيع التطبيقات داخليًا مما دفع شركة آبل إلى تعليق الإمتيازات التي منحتها للفيسبوك مؤقتًا. ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل ستتخذ إجراءً ضد هذه التطبيقات، ولكن قد ترغب في الإطلاع على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية لمعرفة بعض هذه التطبيقات التي تنتهك خصوصية المستخدمين وما إذا كنت تستخدم أيًا منها.