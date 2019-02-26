المعالج Apple A14 القادمة في العام 2020 سيتم تصنيعه بإستخدام تقنية 5 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتحديد مدى قوة وكفاءة المعالج، فهناك أشياء أخرى يجب أخذها بعين الإعتبار إلى جانب السرعة. تقنية التصنيع المستخدمة هي واحدة من بين الأمور الهامة، وهذا هو السبب في أن الشخص العادي قد لا يهتم بتقنية التصنيع المستخدمة، ولكن النتيجة النهائية لذلك هي الحصول على معالج أسرع وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة.

المعالج Apple A12 Bionic المستخدم في هواتف iPhone XS Series الحالية مصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر من قبل شركة TSMC، ولكن يبدو أن معالج آبل القادم في العام 2020 سيكون أكثر تقدمًا في هذا الجانب. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes، فيبدو أن المعالج Apple A14 الذي من المفترض أن يصل في العام 2020 سيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. ويدعي التقرير أيضًا أن شركة آبل ستحاول أن تعتمد مرة أخرى على شركة TSMC للمساعدة في إنتاج هذا المعالج.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن أهمية هذا الأمر، فكما قلنا سابقًا، تقنية التصنيع المستخدمة ترفع إمكانيات المعالج، فهي تساهم في زيادة سرعة المعالج وتحسين كفاءته في إستهلاك الطاقة. ويرجع ذلك إلى أن تقنيات التصنيع المتقدمة مثل 5 نانومتر تقلل الفجوات بين الترانزستورات، مما يعني الإنتقال من نقطة إلى أخرى بسرعة مما يؤدي نظريًا إلى تحسين الأداء.

حتى الآن، أثبت المعالج Apple A12 Bionic أنه قوي جدًا. على سبيل المثال، عندما تم إختبار أدائه في العام الماضي إتضح أنه يقدم أداء مماثل لبعض المعالجات الخاصة بالحواسيب المكتبية. في حين أن هذه المقارنة ليست بالضرورة دقيقة، فمن الصعب إنكار مدى قوة سلسلة معالجات Apple A Series على مر السنين.