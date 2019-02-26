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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن جهاز Kinect خلال فعاليات معرض MWC19 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما قررت شركة مايكروسوفت فى وقت سابق إيقاف إنتاج وحدات Kinect عام 2017، تراجعت الشركة أخيرا عن قرارها، حيث عرضت الشركة نسخة جديدة من جهاز Kinect خلال مؤتمر الجوالات العالمى MWC فى برشلونة اليوم، إلا أن الجهاز الجديد سيعمل مع خدمة Azure AI.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن الجهاز الجديد يحمل اسم Azure Kinect، وهو يمتلك مستشعر عمق وكاميرا عالية الوضوح ومجموعة من الميكروفونات، فضلا عن كاميرا تنتج صور ثلاثية الأبعاد للمنتجات، ووفقا للشركة فإن الجهاز أصبح مخصصا لاستخدامات عملية هذه المرة، فهو يحتوى على مستشعر عمق بدقة 1 ميجابيكسل، ومجموعة الميكروفونات بزاوية 7 درجات، فضلا عن كاميرا RGB بدقة 12 ميجابيكسل ومستشعر توجيه.
ويبلغ حجم الجهاز 5 بوصة، فى حين يبلغ سمكه 1.5 ملم، ويعتبر هذا الجهاز مناسب للشركات، حيث يمكنه أخذ صور ثلاثية الأبعاد وجمع البيانات لتوفير حلول ذكية أكثر تطورًا باستخدام خدمات Azure السحابية من مايكروسوفت، وهو متاح للطلب المسبق بسعر 399 دولارا.
فى نفس السياق، وبعدما كشفت شركة مايكروسوفت عن نظارتها للواقع المختلط HoloLens 2 كشفت عملاق أنظمة التشغيل عن شراكتها مع "موزيلا" لتوفير متصفح "فايرفوكس" لنظارة الواقع المختلط HoloLens 2 والتى تم الإعلان عنها اليوم خلال فعاليات معرض MWC.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فحتى الآن ليس من المعروف مدى الاختلاف الذى سيوفره هذا المتصفح الجديد عن المتصفح الحالى، لكن المطورين يأملون أن يجلب المزيد من تجارب الواقع المعزز إلى الويب.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب قيام موزيلا بتطوير متصفح Firefox Reality لنظارات HoloLens 2، فإن الشركة تخطط ايضا لتوفير المتصفح للإصدار الأول من HoloLens، ولكن لن يصل ذلك إلا بحلول فصل الصيف، وهو ما يوجب الانتظار.
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