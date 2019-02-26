شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة للرسائل لمساعدتك بالمحادثات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تريد شركة جوجل إضافة المزيد من الذكاء الاصطناعى إلى رسائلك النصية، إذ قالت عملاق البحث إنها تنقل مساعد جوجل إلى تطبيق الرسائل على هواتف أندرويد، وفى تطبيق الرسائل سيتم التركيز فى الغالب على إضافة المزيد من الخيارات إلى محادثاتك فى ثلاثة مجالات، الأفلام والمطاعم والطقس.

على سبيل المثال، إذا كنت تدردش مع صديق وتذكر مطعم Halu فى San Francisco ، فقد يوصى المساعد بإرسال بطاقة تحتوى على المزيد من المعلومات حول المطعم إلى صديقك، وسيظهر الاقتراح بجوار الردود الذكية التلقائية التى تظهر أعلى لوحة المفاتيح فى تطبيق الدردشة.

وأعلنت جوجل عن هذا الأمر فى معرض mwc المقام فى برشلونة، وتأتى الميزة الجديدة بعد أن قالت الشركة فى ديسمبر إنها تغلق تطبيق Allo للدردشة.

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